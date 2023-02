Incassi Italia: Tramite amicizia domina la classifica di San Valentino

È Tramite amicizia, il nuovo film di Alessandro Siani, a dominare la classifica italiana nel giorno di San Valentino. La commedia incassa 278 mila euro, in vista dell’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania oggi che poi dovrebbe prevalere per tutto il weekend. L’ultimo film di Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale, aveva raccolto 668 mila euro nel suo primo weekend e aveva chiuso con 2.1 milioni di euro, tenendo conto che uscì a Natale 2021.

Seconda posizione per Titanic 3D, che incassa altri 195 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro, mentre Magic Mike – The Last Dance incassa 74 mila euro al terzo posto e sale a 407 mila euro. Quarta posizione per Gli spiriti dell’isola, con 45 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro. Chiude la top-five Avatar: la via dell’acqua con 30 mila euro e 44.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 14 FEBBRAIO 2023

TRAMITE AMICIZIA – € 277.981 / € 286.735 TITANIC 3D – € 195.610 / € 1.106.847 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – € 74.294 / € 407.410 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 45.593 / € 1.380.483 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 30.103 / € 44.277.429 TAR – € 27.421 / € 250.111 BUSSANO ALLA PORTA – € 26.786 / € 771.830 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO 4K – € 26.060 / € 55.454 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 18.912 / € 1.947.055 THE SON – € 16.738 / € 178.350

Fonte: Cinetel