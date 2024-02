Tutti tranne te sta ottenendo anche in Italia un successo superiore alle aspettative. La commedia con Sydney Sweeney e Glen Powell ieri ha compiuto il sorpasso su Povere creature!, balzando in testa alla classifica e incassando 404 mila euro. Complessivamente il film ha superato i due milioni e mezzo di euro in dieci giorni, e a questo punto oggi e domani potrebbe sorprendere.

Al secondo posto scende quindi Povere creature!, con 350 mila euro e un totale di quasi tre milioni e mezzo. I soliti idioti 3 – Il ritorno, molto distante, si piazza al terzo posto con 166 mila euro per un totale di 2.6 milioni di euro.

Le nuove uscite del weekend si piazzano al quarto posto – con Argylle che incassa 68 mila euro e sale a 103 mila euro – e al nono posto, con The Warrior che incassa 35 mila euro e sale a 58 mila euro complessivi.

GUARDA – La video recensione di The Warrior

INCASSI ITALIA VENERDI 2 FEBBRAIO 2024

Tutti Tranne Te (Anyone But You): € 404.188; totale € 2.543.129 Povere Creature! (Poor Things): € 350.470; totale € 3.438.588 I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: € 166.056; totale € 2.636.774 Argylle – La Super Spia (Argylle): € 68.716; totale € 103.326 Perfect Days: € 55.404; totale € 4.052.461 Pare Parecchio Parigi: € 44.511; totale € 2.641.735 The Holdovers – Lezioni di Vita (The Holdovers): € 42.187; totale € 1.341.822 Dieci Minuti: € 41.339; totale € 442.327 The Warrior – The Iron Claw: € 34.881; totale € 58.311 C’è Ancora Domani: € 20.926; totale € 35.938.882

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate