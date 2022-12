Incassi Italia: Vicini di casa sale al primo posto venerdì 2 dicembre

È Vicini di casa a salire al primo posto in classifica venerdì 2 dicembre in Italia: la commedia con Claudio Bisio raccoglie 71 mila euro e si prepara a vincere il weekend (storicamente le commedie funzionano meglio il sabato e la domenica).

Scende così al secondo posto One Piece Film: Red, che incassa altri 64 mila euro, portandosi a un totale di 547 mila euro (incluse le anteprime in lingua originale). Terza posizione per Black Panther: Wakanda Forever, con quasi 50 mila euro e 7.7 milioni di euro, mentre Bones and All scende al quarto posto con 46 mila euro e un totale di 846 mila euro. Chiude la top-five The Menu con 43 mila euro e 1.4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Una notte violenta e silenziosa incassa 32 mila euro al settimo posto, salendo a 49 mila euro, e Riunione di famiglia incassa 21 mila euro al nono posto, salendo a 33 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 2/12/2022

VICINI DI CASA – € 71.334 / € 107.825 ONE PIECE FILM: RED – € 64.675 / € 547.357 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – € 49.924 / € 7.729.908 BONES AND ALL – € 46.301 / € 846.714 THE MENU – € 43.020 / € 1.468.535 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 34.081 / € 472.433 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – € 32.462 / € 49.456 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 29.332 / € 755.801 RIUNIONE DI FAMIGLIA – € 21.834 / € 33.614 LA STRANEZZA – € 21.700 / € 5.079.406

Fonte: Cinetel