Incassi Italia: Vicini di casa vince il primo weekend di dicembre

È un film italiano a guidare il primo weekend di dicembre al box-office italiano: si tratta di Vicini di casa, la commedia con Claudio Bisio che in quattro giorni ha raccolto 606 mila euro complessivi. Seconda posizione per Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, che nei due giorni di anteprime ha raccolto ben 490 mila euro ottenendo la miglior media della classifica: un ottimo antipasto di ciò che accadrà nel weekend del ponte…

LEGGI – La video recensione di Vicini di casa

Al terzo posto troviamo One Piece Film: Red, che dopo aver debuttato al primo posto giovedì ha raccolto un totale di 352 mila euro nel weekend, salendo a ben 756 mila euro complessivi (grazie alle anteprime di novembre).

Quarto posto per Strange World, che quasi dimezza gli incassi della settimana scorsa e raccoglie altri 333 mila euro, salendo a un totale di un milione di euro. Chiude la top-five Black Panther: Wakanda Forever, incassando 329 mila euro e sfiorando gli otto milioni di euro complessivi (supererà questa soglia oggi).

Al sesto posto Bones and All incassa 274 mila euro e supera il milione di euro complessivi, mentre tra le altre nuove uscite debutta all’ottavo posto Una notte violenta e silenziosa, con 208 mila euro in quattro giorni, e Riunione di famiglia apre al decimo posto con 173 mila euro.

INCASSI WEEKEND 1-4 DICEMBRE 2022

VICINI DI CASA – 606.654 / 606.654 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – 490.254 / 490.254 ONE PIECE FILM: RED – 352.608 / 756.416 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO: 333.679 / 1.045.677 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 329.509 / 7.983.792 BONES AND ALL – 274.408 / 1.041.319 THE MENU – 242.775 / 1.645.188 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – 208.298 / 208.298 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – 200.290 / 620.801 RIUNIONE DI FAMIGLIA – 173.442 / 173.442

Fonte: Cinetel