LEGGI – La recensione

a dominare gli incassi del weekend in Italia: il cinecomic con Jared Leto si piazza al primo posto e raccoglie 1.6 milioni di euro in quattro giorni, con oltre 218 mila spettatori.

Al secondo posto troviamo Troppo cattivi: il film d’animazione è il secondo titolo della settimana a superare il milione di euro al botteghino, con 1.1 milioni in quattro giorni. Sommando le anteprime della settimana scorsa, si arriva a 1.4 milioni complessivi.

Chiude il podio un film italiano, Corro da te, che incassa altri 379 mila euro e sale così a 1.9 milioni di euro.

Al quarto posto The Batman raccoglie altri 355 mila euro e sale a 9.7 milioni di euro: il cinecomic della Warner Bros. sta lentamente avvicinandosi ai dieci milioni complessivi.

Chiude la top-five Una vita in fuga, che debutta con 235 mila euro in quattro giorni.

Da segnalare in top-ten anche I segni del cuore – CODA, che fresco vincitore dell’Oscar si piazza all’ottavo posto e incassa 144 mila euro in quattro giorni (era già uscito in home video e digital).

INCASSI ITALIA 31-3 – 3-4 / 2022

MORBIUS – € 1.602.395 / € 1.602.395 TROPPO CATTIVI – € 1.160.617 / € 1.404.349 CORRO DA TE – € 379.287 / € 1.926.585 THE BATMAN – € 355.772 / € 9.722.285 UNA VITA IN FUGA – € 235.601 / € 235.601 SPENCER – € 228.327 / € 656.861 LICORICE PIZZA – € 170.781 / € 1.169.740 I SEGNI DEL CUORE – CODA – € 144.798 / € 144.798 AMBULANCE – € 95.168 / € 362.278 UNCHARTED – € 82.442 / € 6.145.087

Fonte: Cinetel