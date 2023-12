È Wonka il film di Natale al box-office italiano: il film con Timothée Chalamet è infatti rimasto in testa alla classifica lunedì 25 dicembre, incassando altri 608 mila euro e sfiorando i 6 milioni di euro complessivi.

Al secondo posto sale Santocielo: il film di Ficarra & Picone si prepara probabilmente al sorpasso nella giornata odierna, e incassa 505 mila euro, portandosi a 2.6 milioni di euro. Terza posizione per Aquaman e il regno perduto, che con 408 mila euro sale a 1.4 milioni complessivi.

Non convince invece la performance di Wish: il film d’animazione della Disney, che doveva essere sinonimo di Natale, si piazza solo al quarto posto con 373 mila euro, per un totale di 1.4 milioni di euro. Chiude la top-five Ferrari, con 230 mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro.

La classifica prosegue con film in tenitura, da notare One Life al settimo posto con 82 mila euro e un totale di 267 mila euro.

INCASSI ITALIA 25 DICEMBRE 2023

Wonka: €608.741, Totale: €5.997.544 Santocielo: €505.820, Totale: €2.667.849 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €408.257, Totale: €1.472.048 Wish: €373.457, Totale: €1.413.242 Ferrari: €230.741, Totale: €1.891.591 C’è Ancora Domani: €159.178, Totale: €31.481.358 One Life: €97.334, Totale: €267.413 Adagio: €81.913, Totale: €709.699 Foglie al Vento (Fallen Leaves): €53.409, Totale: €208.034 Un Colpo di Fortuna (Coup de Chance): €50.333, Totale: €1.845.927

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate