È Wonka a guidare la classifica italiana di venerdì 22 dicembre: il film di Paul King stacca tutti con 360 mila euro, salendo così a 4.4 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Wish: la nuova pellicola Disney Animation raccoglie 213 mila euro e si porta così a 365 mila euro in due giorni. Terza posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 203 mila euro e sfiora il messo milione in tre giorni.

Al quarto posto troviamo C’è ancora domani, che incassa 135 mila euro e sale a 31.1 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Santocielo con 110 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

La classifica prosegue alternando film in tenitura e novità, tra cui One Life al nono posto con 30 mila euro e 50 mila euro complessivi, e Foglie al vento al decimo con 25 mila euro e un totale di 61 mila euro.

INCASSI ITALIA 22 DICEMBRE 2023

Wonka: €360.060, Totale: €4.478.274 Wish: €213.366, Totale: €365.245 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €203.339, Totale: €498.504 C’è ancora domani: €134.997, Totale: €31.163.887 Santocielo: €110.355, Totale: €1.804.045 Ferrari: €93.355, Totale: €1.392.852 Reinassance: A Film by Beyoncé: €58.685, Totale: €143.516 Adagio: €31.069, Totale: €554.993 One Life: €30.395, Totale: €50.085 Foglie al Vento (Fallen Leaves): €25.015, Totale: €61.320

Fonte: Cinetel

