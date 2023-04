C’era molta attesa per l’esordio di Super Mario Bros. il film in Giappone, e a giudicare dai primi dati di venerdì la pellicola Illumination (che, lo ricordiamo, è co-finanziata da Nintendo) sembra essere partita con il piede giusto. Il film ha infatti incassato 2.1 milioni di dollari, quanto aveva raccolto Jurassic World: il Dominio. È il secondo migliore incasso per un film hollywoodiano dall’inizio della pandemia, dopo i 2.7 milioni di Top Gun: Maverick.

Spesso gli adattamenti americani di proprietà intellettuali giapponesi vengono accolti con freddezza, come avvenuto per esempio con Sonic e Detective Pikachu. Nel caso di Super Mario Bros., invece, la reazione del pubblico sembra essere decisamente buona, e potrebbe garantire un ottimo passaparola.

Intanto, negli Stati Uniti il film rimarrà in testa alla classifica per un ultimo weekend prima dell’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3., portando a casa un’altra quarantina di milioni di dollari e salendo ad almeno 490 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo ha già raggiunto i 900 milioni di dollari, e potrebbe superare il miliardo entro la fine del weekend.

Classifiche consigliate