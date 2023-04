Nel suo secondo weekend di sfruttamento al box-office americano Super Mario Bros. ha sbaragliato la concorrenza e ha battuto un nuovo record: incassando 87 milioni di dollari, infatti, il film ha superato ancora una volta le aspettative degli analisti registrando il miglior secondo weekend di sempre per un film d’animazione. Non solo: è il nono miglior secondo weekend di sempre in assoluto. Il record precedente era detenuto da Frozen 2, con poco meno di 86 milioni.

Rispetto all’esordio è un calo del 41%, una tenuta straordinaria che dimostra quanto il passaparola sia positivo. Complessivamente ha raccolto 347.8 milioni di dollari negli USA, il miglior incasso nordamericano da Avatar 2. Ma la tenuta è ancora migliore all’estero: fuori dagli USA infatti il film è calato solo del 28% rispetto all’esordio, salendo così a 677.9 milioni di dollari globali in due settimane. È in assoluto il miglior incasso dell’anno, and counting. Di questo passo infatti il film raggiungerà il miliardo entro pochi giorni. Tra i migliori territori il Messico (52 milioni), il Regno unito (43.7 milioni), la Germania (29.7 milioni), la Francia (21.2 milioni).

Tornando alla classifica americana, gli ottimi risultati di Super Mario Bros. sembrano aver penalizzato le nuove uscite, nonostante non si tratti di film per famiglie. Apre al secondo posto L’esorcista del Papa, con 9.1 milioni di dollari e un risultato leggermente migliore delle aspettative: costato meno di 30 milioni di dollari, il thriller Sony potrebbe rivelarsi un successo se tenesse bene. Globalmente ha raccolto già 36.5 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo John Wick 4, con 7.9 milioni di dollari e un totale di 160 milioni di dollari, sempre più vicino ai 171 milioni del terzo film. In tutto il mondo ha raccolto 350 milioni, il miglior risultato della saga.

Delude invece l’esordio di Renfield, per il quale si ipotizzava un weekend sopra i 10 milioni di dollari e che invece ha incassato solo 7.7 milioni di dollari: ne è costati una sessantina. È il primo insuccesso della Universal dopo una lunga scia di soddisfazioni al box-office.

Ottima la tenuta di Air – La storia del grande salto, che perde il 47% e nel suo secondo weekend incassa 7.7 milioni di dollari. Complessivamente ha raccolto 33 milioni di dollari, che salgono a 54 in tutto il mondo.

Tra le nuove uscite troviamo anche Suzume, con 5 milioni di dollari, in linea con le aspettative. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto il 16.3 milioni di dollari, per un totale globale di 146 milioni di dollari.

The Super Mario Bros. Movie: $87,000,000 – $347,823,700 The Pope’s Exorcist: $9,150,000 – $9,150,000 John Wick: Chapter 4: $7,925,000 – $160,112,705 Renfield: $7,770,000 – $7,770,000 Air: $7,720,599 – $33,283,549 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: $7,350,000 – $74,070,213 Mafia Mamma: $2,044,875 – $2,044,875 Scream VI: $1,455,000 – $106,792,852 Nefarious: $1,330,000 – $1,330,000 His Only Son: $518,971 – $12,055,835

