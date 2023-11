The Marvels non se la passa bene nemmeno negli infrasettimanali. Dopo che i dati definitivi degli incassi del weekend negli Stati Uniti sono stati ribassati da 47 a 46.1 milioni di dollari, il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto solo 2.4 milioni di dollari lunedì, salendo a 48.5 milioni di dollari complessivi. Si tratta del peggior lunedì di sempre per un film dell’Universo Cinematografico Marvel, con un calo del 74% rispetto al dato di domenica. Per fare qualche confronto, X-Men: Dark Phoenix raccolse 2.5 milioni di dollari, perdendo il 68% rispetto alla domenica, mentre Morbius incassò 2.1 milioni di dollari, perdendo il 75%. Eternals perse il 74%, ma incassò 4.3 milioni di dollari nel suo primo lunedì (partiva da un weekend decisamente più alto).

In Italia, invece, martedì The Marvels è rimasto al secondo posto con 110 mila euro, che gli hanno permesso di superare i 2 milioni di euro complessivi. Il fenomeno C’è ancora domani continua a dominare la classifica: ieri ha raccolto la bellezza di 620 mila euro, portandosi a 14 milioni di euro complessivi.

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate