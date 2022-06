LEGGI – La recensione

Continua la corsa dial box-office americano e internazionale. Il film ha dominato gli incassi martedì, raccogliendo altri 13.8 milioni di dollari: un calo di solo il 12.6% rispetto a una settimana fa, per un totale di 321.8 milioni di dollari.

Si tratta di un altro ottimo risultato: è il secondo miglior martedì di tutti i tempi (esclusi i periodi festivi), appena sotto i 15.2 milioni di dollari de Il Re Leone. L’ipotesi che il blockbuster possa superare i 600 milioni a fine corsa negli Stati Uniti è sempre più concreta.

Anche all’estero le cose vanno molto bene per il film con Tom Cruise, in particolare nel Regno Unito, dove è già diventato il maggiore incasso dell’anno (51 milioni di dollari) e il maggiore incasso di sempre per la Paramount Pictures, battendo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

In tutto il mondo la pellicola ha appena superato i 600 milioni di dollari, ed entro il finesettimana potrebbe raggiungere i 700 milioni.