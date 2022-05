Il punteggio CinemaScore A+ lo aveva anticipato: il passaparola perè veramente positivo negli Stati Uniti, e così i risultati definitivi del weekend sono stati rivisti al rialzo grazie a una domenica migliore del previsto. Ecco quindi che i definitivi del weekend di tre giorni sono di un incasso di 126,7 milioni di dollari, e le attuali proiezioni per il Memorial Day sono di 29.3 milioni di dollari (con un calo del 20% sulla domenica). Se così fosse, l’incasso in quattro giorni sarebbe di 156 milioni di dollari (cinque più delle proiezioni iniziali): il miglior esordio di sempre per il Memorial Day Weekend (senza contare l’inflazione).

Anche i dati internazionali definitivi sono superiori alle stime iniziali: nel weekend infatti il film ha raccolto 126 milioni di dollari. Il lancio globale del weekend è stato quindi di 256 milioni di dollari.

Si tratta di un grande risultato per la Paramount Pictures: è infatti il quinto film dello studio a debuttare al primo posto nel 2022 dopo Scream, Jackass Forever, The Lost City, Sonic 2 – il film.

Fonte: Deadline