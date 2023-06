Spider-Man: Across the Spider-Verse

Grande esordio al box-office americano per Spider-Man: Across the Spider-Verse, che tra il pomeriggio e la sera di giovedì ha raccolto ben 17.4 milioni di dollari alle anteprime.

Per un soffio non ha battuto i 17.5 milioni di dollari di Guardiani della Galassia Vol. 3, ed è quindi il secondo miglior esordio dell’anno alle anteprime. Ma è anche il secondo miglior esordio alle anteprime di sempre per un film d’animazione, secondo solo a Gli Incredibili 2, che incassò 18.5 milioni di dollari.

Le attuali previsioni parlano di un weekend da 115 milioni di dollari, ma non è da escludere che, con i dati di oggi e un punteggio CinemaScore abbastanza positivo (difficile comunque che sia meno di A) il film possa puntare a qualcosa di più. Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate