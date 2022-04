Esordio piuttosto deludente quello di Animali fantastici: i segreti di Silente al botteghino americano, anche se in linea con le aspettative. Il film di David Yates venerdì ha incassato 20.1 milioni di dollari, includendo i 6 milioni di dollari delle anteprime. Si tratta sì del decimo miglior esordio in epica pandemica, ma di un risultato inferiore a quello de I crimini di Grindelwald (25.5 milioni). Le attuali proiezioni parlano di un weekend da 48/50 milioni di dollari, di poco superiore alle previsioni (molto caute) della Warner Bros. ma comunque ben inferiori a quello che ci si aspetterebbe da un blockbuster fantasy four-quadrant come questo, soprattutto in un weekend di festa. Solo una settimana fa, per esempio, Sonic 2 – il film raccoglieva ben 72 milioni di dollari, e ieri ne incassava altri 10, superando i 100 milioni di dollari complessivi.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: BOM