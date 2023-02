Incassi USA: Ant-Man and the Wasp: Quantumania vince il weekend dei Presidenti con 120 milioni

È andato ancora meglio del previsto il weekend lungo del Presidents Day (festività che cadeva ieri negli Stati Uniti), con 162 milioni di dollari raccolti complessivamente dalla classifica, in gran parte (ma con meno sproporzione rispetto a quanto ci stavamo abituando in questo periodo post-pandemico) da Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si tratta di un incremento del 50% rispetto allo stesso weekend festivo di un anno fa.

Il Cinecomic dei Marvel Studios, alla fine, nonostante le critiche non particolarmente lusinghiere e un CinemaScore preoccupante, ha tenuto molto bene lungo tutto il weekend battendo le aspettative: complessivamente ha incassato ben 120 milioni di dollari in quattro giorni (più le anteprime), di cui 14.5 milioni raccolti nella festività di ieri. 225 i milioni incassati in tutto il mondo: in Cina ne ha raccolti 19, la metà di quanto si prevedeva.

Seconda posizione per Avatar: la via dell’acqua, che ha raccolto 7.5 milioni di dollari tenendo molto bene e salendo a 658 milioni di dollari (Top Gun: Maverick, dopo 10 weekend, era a 650 milioni). Il film è diventato ufficialmente il terzo incasso di sempre nella classifica globale con 2.24 miliardi di dollari.

Chiude il podio Il gatto con gli stivali 2, con 7 milioni di dollari e un totale di 168 milioni di dollari (422 in tutto il mondo). L’ottima tenuta del film (ha perso solo il 6%) dimostra la scarsità dell’offerta per famiglie in questo primo trimestre del 2023.

Per il resto, la classifica è abbastanza invariata. Da notare il debutto sotto tono di Marlowe: il film con Liam Neeson ha raccolto solo 3 milioni di dollari in 2300 cinema.

INCASSI USA – 17-20 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – $120,000,000 / $120,000,000 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $7,899,000 / $658,856,991 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $7,050,000 / $167,866,100 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – $6,260,000 / $18,850,454 BUSSANO ALLA PORTA – $4,590,000 / $31,062,270 80 FOR BRADY – $4,500,000 / $33,147,811 TITANIC 3D – $2,900,000 / $13,023,135 MARLOWE – $2,100,000 / $2,860,000 MISSING – $2,070,000 / $30,012,645 NON COSÌ VICINO – $1,885,000 / $60,907,204

Fonte: BOM