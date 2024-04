Sono arrivati i dati delle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti, ed è Monkey Man a guidare le nuove uscite: il film d’azione VM distribuito dalla Universal e diretto da Dev Patel ha raccolto 1.4 milioni di dollari. Un dato non distante da quello di The Northman (1.3 milioni di dollari) che potrebbe tradursi in un incasso nel weekend di una quindicina di milioni di dollari, ma lo capiremo meglio domani quando verranno diffusi gli incassi di venerdì.

Meno convincente invece l’esordio di Omen: l’origine del presagio, che ha raccolto solo 725 mila dollari alle anteprime. Si tratta di un risultato inferiore alle aspettative e che potrebbe tradursi in un incasso nel weekend inferiore ai 10 milioni di dollari. Si puntava parecchio su questo horror, visto che il genere manca da un po’ dalle sale americane.

Per il resto, Godzilla e Kong: il nuovo impero dovrebbe vincere il weekend con un incasso tra i 28 e i 30 milioni di dollari, seguito appunto dalle nuove uscite.

