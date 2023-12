È Aquaman e il regno perduto a debuttare in testa alla classifica americana venerdì 22 dicembre: il film di James Wan incassa 13.7 milioni di dollari, di cui 4.5 milioni alle anteprime di giovedì. Si tratta di un risultato decisamente inferiore ai 27.7 milioni del primo film, uscito nel 2018, va anche ricordato che quest’ultimo episodio dell’Universo Cinematografico Marvel è stato distribuito in “soli” 3706 cinema (rispetto agli oltre 4000 della norma). Le previsioni attuali per il weekend di Natale sono di una quarantina di milioni di dollari nei quattro giorni, un dato decisamente deludente per un blockbuster costato 250 milioni di dollari. Il punteggio CinemaScore B non è incoraggiante per la tenuta durante le festività: è lo stesso che hanno ricevuto recenti insuccessi come The Flash e The Marvels.

Consolazioni arrivano dalla Cina, dove il film sta andando meglio del previsto e nella giornata di sabato ha segnato un forte incremento raggiungendo i 23.5 milioni di dollari in tre giorni: potrebbe arrivare a 35 milioni nei sei giorni.

Tornando agli USA, al secondo posto venerdì Wonka tiene decisamente bene rispetto a una settimana fa, incassando 6.5 milioni di dollari e salendo a a 64 milioni di dollari.

Al terzo posto apre meglio del previsto Prendi il volo – Migration, con 5.8 milioni di dollari, potrebbe chiudere il weekend lungo sopra i 20 milioni (ne è costati 75), come mostra il punteggio CinemaScore A.

Debutta al quarto posto il film indiano Salaar, con 3.8 milioni di dollari, mentre al quinto posto troviamo la commedia VM Anyone But You, con 3.4 milioni di dollari. Costato 25 milioni, il film potrebbe chiudere il weekend lungo intorno ai 10 milioni.

Al sesto posto apre The Iron Claw, con 2.5 milioni di dollari, mentre al settimo posto si fa notare Povere creature, la cui distribuzione è stata ampliata a 800 cinema nel suo terzo weekend: il film con Emma Stone raccoglie ben 1 milione di dollari, sfiorando i 4 milioni complessivi.

INCASSI USA VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

Aquaman and the Lost Kingdom: $13,700,000, Totale: $13,700,000 Wonka: $6,500,000, Totale: $64,002,717 Migration: $5,800,000, Totale: $5,800,000 Salaar: Part 1 Ceasefire: $3,800,000, Totale: $3,800,000 Anyone But You: $3,450,000, Totale: $3,450,000 The Iron Claw: $2,496,600, Totale: $2,496,600 Poor Things: $1,000,000, Totale: $3,940,219 The Boy and the Heron: $980,000, Totale: $28,407,256 Godzilla Minus One: $950,000, Totale: $38,567,817 Trolls Band Together: $730,000, Totale: $91,878,760

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate