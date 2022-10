Il weekend che precede Halloween non ha visto molto movimento al box-office americano, che di conseguenza è tornato a calare pesantemente: la settimana scorsa era tornato per la prima volta sopra i 100 milioni di dollari da luglio, e invece questa settimana è sceso sotto i 66 milioni di dollari.

Rimane in testa alla classifica Black Adam, con 27.7 milioni di dollari: si tratta di un calo del 59% rispetto all’esordio, una tenuta accettabile anche se con 111 milioni di dollari complessivi in dieci giorni è difficile pensare che possa chiudere sopra i 200 milioni di dollari a fine corsa. Costato più di 180 milioni, il cinecomic ne ha incassati finora 250 in tutto il mondo, con una buona tenuta internazionale (parliamo di un calo del 45%). Di questo passo, tenendo conto che è improbabile che esca in Cina, dovrebbe chiudere la sua corsa poco sotto i 400 milioni complessivi.

Al secondo posto troviamo nuovamente Ticket to Paradise, con altri 10 milioni di dollari e un’ottima tenuta (perde solo il 39%). La commedia con George Clooney e Julia Roberts supera i 33 milioni di dollari, che diventano ben 119 milioni di dollari in tutto il mondo (ne è costati una sessantina).

Esordio al terzo posto con soli 7 milioni di dollari per Prey for the Devil: l’horror della Lionsgate non sembra aver catturato l’attenzione necessaria nel weekend di Halloween, complici anche recensioni negative e passaparola tutto tranne che entusiasta.

Per contro, tiene benissimo Smile al quarto posto con 5 milioni di dollari: in tutto, l’horror ha raccolto 92.4 milioni di dollari e un totale di ben 95 milioni di dollari.

Chiude la top five Halloween Ends, che incassa 3.8 milioni di dollari e sale a soli 60 milioni di dollari. Costato solo una trentina di milioni, il film non si può lamentare, anche se è il peggior dato della trilogia.

Da notare il continuo successo di Terrifier 2: l’horror indie, costato 250 mila dollari, risale all’ottavo posto con 1.8 milioni di dollari in circa 1550 cinema: una crescita costante così non si vedeva veramente da tempo. Complessivamente il film ha incassato 7.6 milioni di dollari in un mese.

INCASSI USA 28-30 OTTOBRE 2022

BLACK ADAM – $27,700,333 / $111,139,000 TICKET TO PARADISE – $10,000,430 / $33,732,000 PREY FOR THE DEVIL – $7,025,000 / $7,025,000 SMILE – $5,049,770 / $92,387,000 HALLOWEEN ENDS – $3,830,290 / $60,324,000 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $2,824,767 / $32,560,000 TILL – $2,810,353 / $3,637,000 TERRIFIER 2 – $1,803,750 / $7,638,050 THE WOMAN KING – $1,109,760 / $64,584,000 TAR – $1,020,177 / $2,488,000

FONTE: BOM