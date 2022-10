Incassi USA: Black Adam vince il weekend con 67 milioni di dollari

È stato un weekend finalmente all’insegna della normalità al box-office americano: normalità nella presenza di una certa varietà di pellicole nelle sale, e normalità negli incassi che poi sono una conseguenza. L’uscita di Black Adam ha chiaramente spinto molti spettatori al cinema, ma abbiamo avuto anche un po’ di controprogrammazione con Ticket to Paradise e poi l’ottima tenuta dell’horror Smile. Complessivamente sono stati raccolti ben 113 milioni di dollari, quasi il 50% in più della settimana scorsa e in leggera crescita anche sullo stesso weekend di un anno fa. È la prima volta che si superano i 100 milioni da 13 settimane, ovvero dal 22/24 luglio, quando Nope ha spinto gli incassi a 126 milioni complessivi.

C’era molta attesa circa l’esordio di Black Adam, e nel corso del weekend si è guardato con attenzione al punteggio CinemaScore – un modesto B+ – come a un indicatore della tenuta che avrebbe avuto dopo il debutto di venerdì. Ebbene, il film della DC ha raccolto 67 milioni di dollari, nella fascia alta delle previsioni iniziali (che parlavano di 60, massimo 65 milioni). È una cifra in linea con i 68 milioni di Aquaman e superiore ai 53.5 milioni di Shazam!, e rappresenta il miglior weekend d’esordio di sempre per un film di The Rock. Proprio The Rock sembra essere stato uno degli elementi principali ad aver spinto gli spettatori al cinema: Black Adam non è infatti una proprietà intellettuale particolarmente nota, mentre Johnson si conferma una delle ormai poche star in grado di trascinare il pubblico in sala.

In tutto il mondo la pellicola ha raccolto 140 milioni di dollari, con 6.1 milioni nel Regno Unito, 5.3 milioni in Messico e 4.9 milioni in Brasile. Costato circa 180 milioni di dollari, il film dovrà mostrare di avere una buona tenuta nelle prossime settimane: il suo principale concorrente sarà Black Panther, a metà novembre. Sembra tuttavia piuttosto scontato che il cinecomic possa superare i 400 milioni di dollari in tutto il mondo (ricordiamo che in Cina non ha ancora una data di uscita).

Al secondo posto apre Ticket to Paradise: anche in questo caso, sembra che le star abbiano portato la gente al cinema. Il film con Julia Roberts e George Clooney incassa infatti 16.3 milioni di dollari, un risultato superiore alle attese. In tutto il mondo il film ha sfiorato i 97 milioni di dollari, con quasi 10 milioni di dollari incassati sia in Australia che in Germania che nel Regno Unito. Il CinemaScore A- riflette un probabile passaparola molto positivo.

Come pronosticato, Smile ha perso solo il 32% rispetto a una settimana fa, incassando altri 8.3 milioni di dollari e salendo a ben 84.3 milioni di dollari in soli 24 giorni (che salgono a 166 in tutto il mondo). È un risultato straordinario per la Paramount Pictures, che chiaramente sta già pensando a un sequel.

Dopo aver debuttato al primo posto una settimana fa, Halloween Ends scivola al quarto posto incassando 8 milioni di dollari: un calo dell’80%. Si tratta di uno dei peggiori secondi weekend di sempre (e il peggiore di sempre se si contano i film distribuiti in più di 2500 cinema). Halloween Kills, un anno fa, aveva perso il 71%, una cifra già piuttosto alta dovuta in gran parte al lancio in contemporanea in streaming. Anche in questo caso la disponibilità del film su Peacock ha giocato a sfavore del box-office, ma va tenuto conto anche della cosiddetta “franchise fatigue” e del passaparola negativo. In tutto il mondo, Halloween Ends ha raccolto complessivamente 82 milioni di dollari.

Chiude la top-five Il talento di Mr. Crocodile, con 4.2 milioni di dollari e un totale finora di 28.7 milioni di dollari.

Si fa assolutamente notare in classifica il balzo al settimo posto dell’horror Terrifier 2: le sale, questa settimana, sono salite a 755, con un incasso di 1.9 milioni di dollari e un totale di ben 5.2 milioni di dollari: un vero successo per Cinedigm Entertainment Group, che ha fatto centro con un horror costato solo 250 mila dollari.

INCASSI WEEKEND 21-23 OTTOBRE 2022

BLACK ADAM – $67,000,000 / $67,000,000 TICKET TO PARADISE – $16,340,000 / $16,340,000 SMILE – $8,350,239 / $84,310,000 HALLOWEEN ENDS – $8,000,000 / $54,177,440 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $4,200,000 / $28,712,851 THE WOMAN KING – $1,900,000 / $62,856,088 TERRIFIER 2 – $1,895,500 / $5,256,000 DON’T WORRY DARLING – $880,000 / $44,273,000 AMSTERDAM – $818,000 / $13,923,565 TRIANGLE OF SADNESS – $600,000 / $1,419,875

