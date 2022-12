Incassi USA: Black Panther: Wakanda Forever in testa per il quarto weekend consecutivo

Verrebbe da dire veramente Wakanda Forever a giudicare dal box-office americano: in attesa delle (poche, nessuno vuole scontrarsi con Avatar: la via dell’acqua) uscite di Natale, il primo weekend di dicembre si è concluso in discesa al botteghino, complice anche il calo fisiologico post-Ringraziamento.

Gli incassi complessivi sono nuovamente scesi molto sotto i 100 milioni di dollari, a 51.8 milioni di dollari, la metà dello stesso weekend nel 2021 e in calo del 71% rispetto al 2019.

Black Panther: Wakanda Forever, alla sua quarta settimana, rimane in testa con 17.5 milioni di dollari: un incasso più basso del previsto (si pensava a una ventina di milioni), che porta il totale a 393 milioni di dollari (che salgono a 733 milioni in tutto il mondo). L’ultimo film che era rimasto in testa per un mese era stato Spider-Man: No Way Home a gennaio.

Apre al secondo posto Una notte violenta e silenziosa, che apre con 13.3 milioni di dollari, leggermente superiore alle attese. Si tratta di un buon esordio per la pellicola Universal vietata ai minori, costata una ventina di milioni di dollari ne ha raccolti già 20.3 milioni in tutto il mondo.

Scende al terzo posto, perdendo il 60%, Strange World: il film Disney Animation non cambia le sue sorti al secondo weekend e incassa solo 4.9 milioni di dollari, per un totale di 25.5 milioni di dollari che diventano 42.3 milioni di dollari in tutto il mondo.

Segue al quarto posto The Menu, con 3.5 milioni di dollari e 24.7 milioni complessivi. Chiude la top-five Devotion, con 2.7 milioni di dollari e un totale di 13.8 milioni di dollari.

Per quanto riguarda le uscite in limitata che hanno avuto un’espansione al Ringraziamento, The Fabelmans tiene relativamente bene, perdnedo il 42% e incassando 1.3 milioni di dollari, per un totale di 5.5 milioni di dollari. Nona posizione per Bones and All, che con 1.2 milioni di dollari sale a sei milioni complessivi.

Da notare, all’undicesimo posto, la re-release (principalmente in IMAX) di Top Gun: Maverick, che incassa 700 mila dollari.

INCASSI USA WEEKEND 2-4 DICEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $17,593,000 / $393,724,077 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – $13,300,000 / $13,300,000 STRANGE WORLD – $4,921,000 / $25,519,736 THE MENU – $3,556,000 / $24,724,732 DEVOTION – $2,799,993 / $13,800,000 I HEARD THE BELLS – $1,817,446 / $2,584,458 BLACK ADAM – $1,665,000 / $165,172,000 THE FABELMANS – $1,299,554 / $5,565,000 BONES AND ALL – $1,191,266 / $6,041,000 TICKET TO PARADISE – $849,825 / $66,524,000

