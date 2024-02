È Bob Marley: One Love a guidare il weekend negli Stati Uniti, che tra San Valentino e la festività del President’s Day (che cade oggi) copre complessivamente sei giorni di sfruttamento per le nuove uscite. Il biopic musicale della Paramount è indiscutibilmente il primo grande successo del 2024: costato circa 70 milioni di dollari, ne ha raccolti 27.8 milioni tra venerdì e domenica, salendo a 45.5 milioni di dollari da mercoledì: oggi supererà verosimilmente i 51 milioni di dollari. Aggiungendo gli incassi internazionali, il film ha già superato i 76 milioni di dollari in tutto il mondo.

È il secondo ottimo risultato al botteghino per la Paramount quest’anno, dopo Mean Girls, che attualmente detiene il miglior esordio dell’anno (28 milioni) e ha da poco superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nonostante non sia stato accolto molto positivamente dalla critica, Bob Marley: One Love ha ottenuto un punteggio CinemaScore A, che rifletterà un ottimo passaparola e quindi un buon andamento nelle prossime due settimane.

Va peggio del previsto, invece, Madame Web, che a causa del passaparola negativo (C+ su CinemaScore) non è riuscito a risollevarsi dall’esordio deludente al secondo posto a San Valentino. Il cinecomic Sony/Marvel ha dalla sua il fatto di essere costato poco (80 milioni di dollari). Nel weekend ha raccolto solo 15.1 milioni di dollari, salendo a 23 milioni in cinque giorni (oggi supererà i 25). Nel resto del mondo ha raccolto finora 25.7 milioni di dollari (con Messico e Regno Unito a parimerito, 2.9 milioni di dollari), e quindi a livello globale ha superato i 50 milioni complessivi.

Al terzo posto scende Argylle, che incassa altri 4.7 milioni di dollari e sale a 36.4 milioni complessivi (77 in tutto il mondo), mentre tiene straordinariamente bene Prendi il volo – Migration al quarto posto, con 3.7 milioni di dollari e un totale di 114 milioni di dollari: come previsto, la totale assenza di offerta per famiglie sta beneficiando i pochi titoli rimasti per questo target.

Chiude la top-five l’evento con gli episodi successivi (4-5-6) della quarta stagione di The Chosen, che incassa 3.4 milioni di dollari e sale a 4.2 milioni in cinque giorni.

Per il resto, i film in tenitura continuano a reggere bene, a dimostrazione che il pubblico americano al cinema ci sta andando anche se non c’è più la diversificazione di un tempo. Apre infine al decimo posto Land of Bad, con 1.8 milioni di dollari.

INCASSI USA 16-18 FEBBRAIO 2024

Bob Marley: One Love: $27,700,000; totale $45,571,205 Madame Web: $15,150,000; totale $23,354,619 Argylle: $4,720,000; totale $36,468,480 Migration: $3,750,000; totale $114,827,995 The Chosen: S4 Episodes 4-6: $3,443,070; totale $4,220,036 Wonka: $3,400,000; totale $209,821,297 The Beekeeper: $3,254,000; totale $59,895,503 Anyone But You: $2,415,000; totale $84,711,912 Lisa Frankenstein: $2,030,000; totale $7,664,150 Land of Bad: $1,800,000; totale $1,800,000

Fonte: BOM

