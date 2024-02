È Past Lives a guidare la classifica del weekend al box-office italiano, in una settimana in cui gli incassi sono calati sensibilmente rispetto a un anno fa (manca un blockbuster come Ant-Man and the Wasp: Quantimania). Il film di Celine Song è il terzo successo dell’anno per Lucky Red dopo Il ragazzo e l’airone e Perfect Days, e si piazza al primo posto con 854 mila euro (un milione in cinque giorni).

Seconda posizione per Povere creature!, che continua la sua corsa con altri 642 mila euro e un totale che ora supera i 7.4 milioni di euro, un dato molto importante per il film con Emma Stone che, lo ricordiamo, è VM 14.

Apre al terzo posto Madame Web, che incassa 622 mila euro per un totale di 781 mila euro, meno della metà di quanto incassò all’esordio Morbius (che poi chiuse la sua corsa a 3 milioni). Al quarto posto troviamo Romeo è Giulietta: il film di Giovanni Veronesi apre al quarto posto con soli 544 mila euro, che salgono a 643 mila in cinque giorni. Chiude la top-five Tutti tranne te, che con altri 432 mila euro sale a sei milioni di euro complessivi: un grande successo per la commedia Sony.

Debutto disastroso per Finalmente l’alba: il film di Saverio Costanzo apre al sesto posto con soli 209 mila euro (241 mila euro in cinque giorni) e la seconda peggior media della top-10. È un incasso ancor più preoccupante se si pensa che la pellicola presentata in concorso al Festival di Venezia è costata la bellezza di trenta milioni di euro. Altra delusione, I tre moschettieri – Milady, che debutta al settimo posto con 185 mila euro (213 mila in cinque giorni).

All’ottavo posto spicca ancora Perfect Days, che ora ha superato i cinque milioni di euro, mentre al nono posto l’unica offerta per tutta la famiglia a disposizione, Sansone e Margot – Due cuccioli all’opera, incassa 150 mila euro salendo a 554 mila euro complessivi. Chiude la top-ten I Soliti Idioti 3 – il ritorno, che si avvicina ai quattro milioni finali.

INCASSI ITALIA 15 – 18 FEBBRAIO 2024

Past Lives: 854.526 euro; totale 1.095.282 euro Povere Creature!: 642.883 euro; totale 7.359.883 euro Madame Web: 622.145 euro; totale 781.831 euro Romeo è Giulietta: 544.929 euro; totale 643.222 euro Tutti Tranne Te: 432.109 euro; totale 5.988.225 euro Finalmente l’Alba: 209.839 euro; totale 241.710 euro I Tre Moschettieri-Milady: 185.883 euro; totale 213.867 euro Perfect Days: 181.336 euro; totale 5.069.540 euro Sansone e Margot-Due cuccioli all’opera: 150.502 euro; totale 554.392 euro I Soliti Idioti 3-Il Ritorno: 114.773 euro; totale 3.873.454 euro

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate