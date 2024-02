È Bob Marley: One Love a vincere la sfida di San Valentino al box-office americano. Il biopic di Bob Marley, accolto in maniera molto tiepida dalla critica, ha debuttato ieri con ben 14 milioni di dollari, una cifra al di sopra delle aspettative iniziali (che erano già positive, circa 12 milioni di dollari). Ancora più sorprendente l’accoglienza del pubblico, che ha assegnato un punteggio CinemaScore A, a dimostrazione che nel weekend lungo dei Presidenti (festività che cadrà di lunedì) potrebbe andare meglio del previsto, superando i 35 milioni di dollari (il dato di San Valentino dovrebbe essere frontloaded).

Non sono ancora disponibili i dati d’incasso di Madame Web, ma le stime degli studios rivali sono di un esordio da 6 milioni di dollari. Il punteggio CinemaScore è impietoso: C+, al pari di Morbius. Difficilmente il cinecomic con Dakota Johnson supererà i 25 milioni di dollari in sei giorni.

Fonte: Deadline

