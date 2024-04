Sarà ufficialmente Challengers a vincere il weekend negli Stati Uniti, regalando a Luca Guadagnino la sua prima vetta nella classifica americana e probabilmente il migliore incasso della sua carriera.

Ieri infatti il film con Zendaya ha raccolto 6.2 milioni di dollari, di cui 1.9 raccolti alle anteprime di giovedì. Si prevede quindi un incasso nel weekend tra i 15 e i 17 milioni di dollari, forte di un punteggio CinemaScore B+, piuttosto positivo per un film vietato ai minori. Costato 55 milioni di dollari, il film dovrà tenere bene nelle prossime settimane per dimostrarsi un buon successo. Amazon MGM ha affidato la distribuzione internazionale alla Warner Bros. come in altri casi recenti (Air – la storia del grande salto).

Seconda posizione per Unsung Hero, il film di stampo religioso distribuito da Lionsgate, che ieri ha raccolto 3.6 milioni di dollari e chiuderà il weekend probabilmente con 8 milioni di dollari (il CinemaScore è estremamente positivo, A+). Ma al secondo posto potrebbe tornare anche Godzilla e Kong: il nuovo impero, che ieri ha raccolto 1.7 milioni di dollari ma oggi e domani dovrebbe crescere ancora. Civil War, invece, ha superato i 50 milioni di dollari complessivi, e dovrebbe chiudere il weekend con circa 6.6 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate