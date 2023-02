Incassi USA: Cocainorso batte Ant-Man and the Wasp: Quantumania venerdì!

Ottimo inizio di weekend per le nuove uscite negli Stati Uniti, ma un pessimo secondo weekend per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

È infatti Cocainorso a debuttare in testa alla classifica americana venerdì, incassando ben 8.6 milioni di dollari: spinto anche dalle recensioni molto positive, il film di Elizabeth Banks ha aperto decisamente sopra le aspettative e potrebbe chiudere il weekend sopra i 20 milioni di dollari – quando le previsioni iniziali parlavano di massimo 15 milioni. Quella di Cocainorso sarà una fiammata, visto il passaparola piuttosto negativo (ha un CinemaScore B-), ma è comunque una vittoria per la regista Elizabeth Banks che aveva bisogno di un successo dopo il flop di Charlie’s Angels.

Se il CinemaScore B ottenuto da Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sembrava aver avuto un particolare impatto nel corso del suo primo weekend, già durante la settimana è apparso evidente che il passaparola nei confronti del film stava rallentando enormemente la sua corsa al botteghino: gli infrasettimanali sono stati infatti i peggiori di sempre (in proporzione) per un film dei Marvel Studios, e venerdì il cinecomic ha raccolto 8.3 milioni di dollari, scendendo al secondo posto e perdendo l’82% rispetto a una settimana fa. È il terzo peggior secondo venerdì per un film Marvel in pandemia, dopo Eternals e Black Widow. Vincerà comunque il weekend, ma con una cifra tra i 30 e i 35 milioni.

