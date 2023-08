Sarà un weekend molto tranquillo al box-office americano, con solo una nuova uscita in ampia distribuzione che ieri peraltro ha registrato incassi molto modesti alle anteprime serali. Si tratta di Demeter: il risveglio di Dracula, film Amblin distribuito dalla Universal Pictures con pochissimo slancio promozionale e una tiepida accoglienza da parte della critica, che ieri ha raccolto 750 mila dollari e dovrebbe chiudere il weekend al quinto posto con 7-8 milioni di dollari.

Al primo posto rimarrà Barbie, che oggi dovrebbe superare il mezzo miliardo di dollari in incassi statunitensi (!) e chiuderà il weekend con circa 35 milioni di dollari. Seconda posizione per Oppenheimer, che dovrebbe raccogliere un’altra ventina di milioni, mentre ci si aspetta una buona tenuta per Tartarughe Ninja: caos mutante che potrebbe raccogliere altri 18 milioni di dollari. Un calo più consistente dovrebbe registrarlo Shark 2 – L’abisso, per il quale si prevedono circa 13 milioni di dollari in tre giorni.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

