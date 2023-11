Senza fare troppi giri di parole, il debutto di The Marvels è stato di 47 milioni di dollari in tre giorni (incluse le anteprime di giovedì) e rappresenta il dato peggiore di sempre per un film dei Marvel Studios. Il 23% degli incassi del film provengono dalle sale PLF (se Dune 2 non fosse stato rinviato e fosse uscito una settimana fa, probabilmente The Marvels avrebbe incassato ancora meno).

Per fare un confronto, il secondo film della saga, The Incredible Hulk, quindici anni fa incassò 55.4 milioni di dollari. È il terzo peggiore esordio dell’anno per un cinecomic dopo Blue Beetle e Shazam! Furia degli dei, e il quinto dall’inizio della pandemia (vanno aggiunti New Mutants e Morbius).

Suddividendo i dati del weekend, il film ha raccolto 6.6 milioni alle anteprime di giovedì, 14.9 nella giornata di venerdì, 15.3 nella giornata di sabato e poi è scivolato a 10.2 milioni di dollari (perdendo il 33%). L’andamento non è incoraggiante quanto a passaparola, e il punteggio CinemaScore B è infatti il peggiore di sempre per un film dei Marvel Studios, al pari di Eternals e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. I 47 milioni di The Marvels sono quindi molto inferiori alle previsioni iniziali, che già erano state ribassate da 70 a 52 milioni di dollari. Questo risultato ha avuto un impatto generale sugli incassi del weekend festivo del Veteran’s Day, con soli 81.3 milioni incassati dalla top-ten in tre giorni.

Le cose non vanno bene nemmeno all’estero: tra mercoledì e domenica il film è uscito in 52 territori, raccogliendo 63.3 milioni di dollari, un dato inferiore ai 75 milioni di The Flash, ai 75.9 di Black Adam, ai 90.7 di Eternals, ai 121.3 milioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il territorio dove il film ha incassato di più dopo il Nordamerica è la Cina, con soli 11.8 milioni di dollari, seguito dal Regno Unito (4.3 milioni), l’Indonesia (3.7 milioni), la Corea del Sud (3.5 milioni).

È un segnale preoccupante per i Marvel Studios e la Disney: verrà analizzato con attenzione cosa è successo con questo film, ma tra i punti a sfavore del box-office possiamo senz’altro evidenziare l’impossibilità da parte del cast di promuovere l’uscita a causa dello sciopero degli attori, i numerosi rinvii (ha avuto cinque date di uscita) e gli insuccessi Marvel degli ultimi anni (commerciali, critici o di popolarità tra i fan) che hanno leso l’aspettativa generale del grande pubblico verso il franchise.

Tornando alla top-ten americana, al secondo posto troviamo Five Nights at Freddy’s, con 9 milioni di dollari e un totale di 172 milioni di dollari, che diventano ben 251 milioni di dollari in tutto il mondo: un dato sensazionale per un film costato una ventina di milioni.

A proposito di dati sensazionali, tiene bene al terzo posto Taylor Swift: The Eras Tour, con 5.9 milioni di dollari e un totale di 172 milioni di dollari (240 milioni in tutto il mondo).

Quarta posizione per Priscilla, che tiene bene e incassa 4.8 milioni di dollari, per un totale di 12.7 milioni di dollari. Chiude la top-five Killers of the Flower Moon che nonostante non abbia brillato nell’esordio sta tenendo molto bene, con 4.6 milioni di dollari e un totale di quasi 60 milioni negli USA (137 nel mondo).

Al sesto posto sale The Holdovers: il film di Alexander Payne prosegue la sua distribuzione platform e incassa 3.2 milioni di dollari salendo a 4.2 milioni complessivi, e vanta la seconda miglior media per sala.

Infine al settimo posto segnaliamo il risultato inferiore alle attese per Journey to Bethlehem: il musical religioso distribuito da una costola della Sony incassa solo 2.4 milioni di dollari.

INCASSI USA 10-12 NOVEMBRE 2023

The Marvels – $47,000,000 (Tot. $47,000,000) Five Nights at Freddy’s – $9,000,000 (Tot. $127,205,300) Taylor Swift: The Eras Tour – $5,900,000 (Tot. $172,526,901) Priscilla – $4,792,678 (Tot. $12,728,840) Killers of the Flower Moon – $4,650,000 (Tot. $59,937,384) The Holdovers – $3,200,000 (Tot. $4,274,260) Journey to Bethlehem – $2,425,000 (Tot. $2,425,000) PAW Patrol: The Mighty Movie – $1,760,000 (Tot. $64,564,318) Radical – $1,752,000 (Tot. $5,209,758) The Exorcist: Believer – $1,150,000 (Tot. $64,994,335)

Fonte: BOM

Classifiche consigliate