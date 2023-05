È ovviamente Fast X a vincere il weekend negli Stati Uniti: il decimo film della saga incassa 67.2 milioni di dollari (di cui più di 7.5 alle anteprime), sulla fascia alta delle previsioni degli analisti, che però erano state ribassate parecchio nelle ultime settimane. È un dato leggermente inferiore all’esordio di Fast & Furious 9, che aprì con 70 milioni di dollari nel 2021. Il blockbuster porta sulle spalle un budget considerevole, dovuto alle riprese in giro per il mondo, alle sfide produttive ma anche al cambiamento di regista dell’ultimo minuto: si parla di oltre 300 milioni di dollari. Ma per quella che è una delle saghe più redditizie in assoluto (ricordiamo che la Universal ha anche lanciato delle attrazioni nei propri parchi di divertimento) il successo sembra assicurato anche stavolta.

Negli USA il punteggio CinemaScore è B+, che dovrebbe riflettere un passaparola modesto: attualmente si prevede un incasso a fine corsa intorno ai 180 milioni di dollari, a seconda del passaparola, ma non va dimenticato che il prossimo weekend ci sarà la festività Memorial Day, molto ricca al box-office.

Decisamente incoraggiante il debutto internazionale del film: fuori dagli USA ha incassato infatti 251 milioni di dollari in cinque giorni, per un esordio globale di quasi 320 milioni di dollari, il terzo della saga dopo Fast & Furious 8 (532 milioni) e Fast & Furious 7 (384 milioni).

Ottimo il debutto in Cina, con 78.3 milioni di dollari: anche se è un dato inferiore ai grandi successi precedenti della saga, va ricordato che negli ultimi tre anni i blockbuster americani hanno visto restringersi non poco gli incassi in quello che fino a qualche tempo fa era uno dei loro mercati migliori. Seguono il Messico (16.6 milioni), la Francia (9.6 milioni), il Brasile (9.6 milioni), l’India (8.6 milioni).

Seconda posizione nel weekend per Guardiani della Galassia Vol. 3, che tiene molto bene nonostante la concorrenza (dimostrando come la salute del cinema negli USA stia migliorando nettamente anche grazie all’offerta sempre più ricca) e incassando altri 32 milioni di dollari, per un totale di 266 milioni di dollari. Anche all’estero la tenuta regge: in tutto il mondo il cinecomic Marvel ha superato i 660 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Super Mario Bros. – il film, con altri 9.8 milioni di dollari e un totale di ben 549 milioni di dollari, che diventano 1.23 miliardi di dollari in tutto il mondo. Quarta posizione per Book Club: Il capitolo successivo, che con altri 3 milioni di dollari e un totale di 13.1 milioni di dollari conferma di non essere riuscito a intercettare il suo pubblico. Chiude la top-five La casa: il risveglio del male, con 2.4 milioni di dollari e un totale di 64 milioni di dollari, che diventano ben 141 in tutto il mondo.

INCASSI USA WEEKEND 19-21 MAGGIO 2023

Fast X: $67,500,000 – Tot. $67,500,000 Guardians of the Galaxy Vol 3: $31,980,000 – Tot. $266,522,579 The Super Mario Bros. Movie: $9,800,000 – Tot. $549,291,000 Book Club: The Next Chapter: $3,000,000 – Tot. $13,125,000 Evil Dead Rise: $2,375,000 – Tot. $64,106,000 John Wick: Chapter 4: $1,332,000 – Tot. $185,313,565 Are You There God? It’s Me, Margaret: $1,326,000 – Tot. $18,696,250 Hypnotic: $825,000 – Tot. $4,061,216 Blackberry: $525,000 – Tot. $1,200,000 Love Again: $400,000 – Tot. $5,901,000

Fonte: The-Numbers

