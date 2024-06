Dopo il debutto da record della settimana scorsa, Inside Out 2 ha deciso di replicare e infrangere nuovi record anche nel suo secondo weekend di sfruttamento al box-office americano, mostrando una tenuta davvero incredibile

Secondo i dati riportati dalla Disney, il film ha raccolto altri 100 milioni di dollari tra venerdì e domenica, con un calo di solo il 35%: è più di quanto Inside Out incassò nel suo primo weekend nel 2015 (90 milioni). È il settimo miglior secondo weekend della storia, e il migliore di sempre per un film d’animazione. Le soddisfazioni sono tante: in otto giorni ha superato i 355 milioni di dollari in Nordamerica (dove è già il maggiore incasso dell’anno, battendo o Dune: Volume Due) e i 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Il traguardo del miliardo di dollari è molto vicino: sarà il primo film dell’anno a tagliarlo. E, nel frattempo, il divario con l’anno scorso al box-office americano si è ridotto dal 27% al 21%.

Al secondo posto troviamo The Bikeriders: a lungo rimandato, il film di Jeff Nichols ha raccolto circa 10 milioni di dollari, un esordio promettente per una pellicola di genere costata 35 milioni di dollari. Senza dubbio migliore di quello che molti avevano ipotizzato, e con un CinemaScore B dovrebbe cavarsela bene.

L’altra nuova uscita del weekend, L’esorcismo – ultimo atto, apre al settimo posto: il film con Russell Crowe raccoglie solo 2.4 milioni di dollari (e ottiene un rarissimo punteggio D come CinemaScore, estremamente negativo cioè). All’ottavo posto, poi, vediamo Thelma con 2.2 milioni di dollari e una media relativamente buona.

INCASSI USA 21-23 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend $100,000,000; Totale $355,183,116 Bad Boys: Ride or Die: Incasso weekend $18,775,000; Totale $146,910,891 The Bikeriders: Incasso weekend $10,000,000; Totale $10,000,000 The Garfield Movie: Incasso weekend $3,600,000; Totale $85,142,251 Kingdom of the Planet of the Apes: Incasso weekend $3,600,000; Totale $164,396,089 IF: Incasso weekend $2,775,000; Totale $106,613,104 The Exorcism: Incasso weekend $2,439,000; Totale $2,439,000 Thelma: Incasso weekend $2,212,350; Totale $2,212,350 The Watchers: Incasso weekend $1,940,000; Totale $17,748,281 GHOST: Rite Here Rite Now: Incasso weekend $1,521,550; Totale $2,647,702

Fonte: BOM

Classifiche consigliate