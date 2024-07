Un altro ottimo weekend al box-office americano, merito della tenuta straordinaria dell’animazione e del debutto promettente del fanta/horror: sono oltre 148 i milioni di dollari raccolti complessivamente dalla classifica, ben sopra i 122 milioni incassati un anno fa quando usciva Indiana Jones e il quadrante del destino deludendo al box-office.

Non delude invece Inside Out 2, che continua a macinare record rimanendo in testa per il terzo weekend consecutivo. Il film Pixar incassa infatti altri 57 milioni di dollari, perdendo solo il 43% rispetto alla settimana precedente e raggiungendo l’incredibile cifra di 469 milioni di dollari in 17 giorni. Ma attenzione, perché i numeri da capogiro proseguono all’estero: Inside Out 2 ha infatti tagliato il traguardo di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. È il primo film a farlo quest’anno, e il primo a farlo da quando Barbie è uscito al cinema l’anno scorso. È anche il film d’animazione che ha raggiunto più rapidamente questo traguardo, in 19 giorni, battendo i 25 di Frozen 2.

Tornando agli Stati Uniti, debutta molto bene A Quiet Place: Giorno 1, che con 53 milioni di dollari ottiene il miglior esordio del franchise. In tutto il mondo la pellicola ha sfiorato i 100 milioni di esordio, un risultato rassicurante per la Paramount Pictures che ha speso circa 70 milioni di dollari per il budget del film e che presto vedrà un profitto (anche grazie al passaparola, come riflette il CinemaScore B).

Terza posizione per un’altra nuova uscita, Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Il kolossal di Kevin Costner apre con soli 11 milioni di dollari: un po’ sopra le aspettative, ma comunque troppo poco. Sarà interessante vedere se durante la festività del Quattro Luglio vi sarà un certo rimbalzo.

Quarta posizione per Bad Boys: Ride or Die, che incassa 10 milioni di dollari e sale a 165 milioni complessivi, che diventano 331 in tutto il mondo.

Apre al quinto posto Kalki 2898 AD: il film d’azione indiano diretto da Nag Ashwin sorprende con 5.4 milioni di dollari.

La classifica prosegue con film in tenitura, oltre al debutto al nono posto di Jatt & Juliet 3, che incassa 1.5 milioni di dollari, e al decimo posto di Kinds of Kindness, che incassa 1.5 milioni di dollari.

INCASSI USA 28-30 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend $57,400,000; Totale $469,306,043 A Quiet Place: Day One: Incasso weekend $53,000,000; Totale $53,000,000 Horizon: An American Saga – Chapter 1: Incasso weekend $11,000,000; Totale $11,000,000 Bad Boys: Ride or Die: Incasso weekend $10,335,000; Totale $165,250,016 Kalki 2898 AD: Incasso weekend $5,475,000; Totale $5,475,000 The Bikeriders: Incasso weekend $3,300,000; Totale $16,204,765 The Garfield Movie: Incasso weekend $2,000,000; Totale $89,640,019 Kingdom of the Planet of the Apes: Incasso weekend $1,700,000; Totale $168,076,566 Jatt & Juliet 3: Incasso weekend $1,515,000; Totale $1,515,000 Kinds of Kindness: Incasso weekend $1,500,000; Totale $2,012,762

Fonte: BOM

Classifiche consigliate