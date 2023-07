Insidious – La porta rossa, quinto episodio (e ultimo, per ora) della saga horror prodotta da Blumhouse, Sony e Stage 6 films, ha quasi debuttato al primo posto giovedì negli Stati Uniti… coi soli incassi delle anteprime serali (che in alcuni cinema sono iniziate alle 4 del pomeriggio). Parliamo infatti di 5 milioni di dollari, quando Indiana Jones e il quadrante del destino, al primo posto durante la giornata, ha raccolto 5.2 milioni (salendo a 94.5 milioni complessivi).

LEGGI – La recensione

Si tratta del miglior esordio di sempre per la saga alle anteprime, battendo i quasi 2 milioni registrati da Insidious – L’ultima chiave nel 2018.

Di questo passo, non bisogna escludere che La porta rossa batta le aspettative e incassi più dei 22 milioni attualmente previsti nel weekend (incluse le anteprime di giovedì), magari puntando proprio al primo posto in classifica. Per ora si prevede però che Indiana Jones rimanga in vetta con 24 milioni (forte anche del buon numero di sale IMAX e PLF, almeno fino a mercoledì, quando uscirà Mission: Impossible 7). Rispetto ai quattro episodi precedenti, Insidious: la porta rossa è costato di più, ma parliamo sempre di 16 milioni di dollari (più marketing e distribuzione), che dovrebbero renderlo un facile successo.

L’altra nuova uscita del weekend è la commedia vietata ai minori Joy Ride, che ha totalizzato 1.1 milioni di dollari alle anteprime di mercoledì e giovedì: si parla di un weekend verso i 9/10 milioni.

Infine, continua la corsa di Sound of Freedom: il film con Jim Caviezel prodotto da Angel Studios ha dominato la classifica nella festività del Quattro Luglio con ben 11.5 milioni di dollari, mentre mercoledì e giovedì ha incassato circa 3.5 milioni di dollari per giorno, salendo a ben 21.3 milioni di dollari. Un risultato davvero sorprendente per un film finanziato con il crowfunding.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate