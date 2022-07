È stato un ottimo 4 luglio nei cinema americani (decisamente meno per quanto riguarda la festività vera e propria, visti i tragici fatti di cronaca), un importante segnale di ritorno alla normalità pre-pandemica al box-office. Solitamente, durante il weekend lungo del 4 luglio vengono incassati tra i 150 e i 200 milioni di dollari: quest’anno ne sono stati raccolti 227 in quattro giorni.

Sul weekend di tre giorni vi abbiamo già resocontato ieri, oggi però sono disponibili le proiezioni su lunedì, che vedono Minions 2: quando Gru diventa cattivissimo continuare il suo dominio incontrastato con ben 18.2 milioni di dollari (e un calo del 30% rispetto a domenica). In quattro giorni il film ha incassato 125.2 milioni di dollari, il migliore incasso animato dell’anno e il miglior esordio di sempre nel weekend del 4 luglio (batte i 116 milioni in quattro giorni di Transformers 3). È un’ottima notizia anche per il genere dell’animazione, che ha subito un duro colpo durante la pandemia e dopo il recente insuccesso di Lightyear – la vera storia di Buzz aveva bisogno di qualche segnale positivo.

Al secondo posto lunedì troviamo Top Gun: Maverick, con 7.1 milioni di dollari e ben 33 milioni in quattro giorni. Ancora una volta la tenuta è straordinaria. Complessivamente il film con Tom Cruise ha raggiunto i 571 milioni di dollari negli USA.

Tiene bene anche Elvis, con cinque milioni di dollari lunedì e 23.5 milioni in quattro giorni, per un totale ora di quasi 72 milioni di dollari.

Il podio del 4 luglio si presenta così molto diversificato: per una volta, nel periodo post-pandemico, non sono i cinecomic a dominare la classifica (ovviamente tutto cambierà con l’uscita di Thor: Love and Thunder).

Quarto posto per Jurassic World: il dominio, con 3.6 milioni di dollari e 19.7 milioni nei quattro giorni, mentre chiude la top-five Black Phone, con 2.2 milioni di dollari e 14.4 milioni di dollari nei quattro giorni.

INCASSI USA 4 LUGLIO

Minions 2: quando Gru diventa cattivo – $18,190,000 / $125,190,000 Top Gun: Maverick – $7,170,000 / $7,170,000 Elvis – $5,050,000 / $71,820,000 Jurassic World – il dominio – $3,660,000 / $335,864,935 Black Phone – $2,240,000 / $49,634,325 Lightyear – La vera storia di Buzz – $1,495,000 / $106,655,663 Mr. Malcom’s List – $175,271 / $1,001,658 Doctor Strange nel multiverso della follia – $92,000 / $410,634,349 The Bob’s Burgers Movie – $48,000 / $31,553,167 Downton Abbey 2: una nuova era – $39,000 / $43,792,035

Fonte: BOM