Non sarà un esordio alla Top Gun: Maverick, ma Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno punta comunque a vincere il weekend americano, rimanendo più in linea sui dati del franchise senza stravolgerli più di tanto.

Venerdì il blockbuster ha registrato un forte incremento negli incassi rispetto a giovedì, raccogliendo 16.5 milioni di dollari e salendo a 40.3 milioni in tre giorni. Le proiezioni parlano quindi ora di un weekend da circa 78/80 milioni di dollari nel weekend lungo di cinque giorni, quando inizialmente si pensava che potesse superare i 90. È un dato simile a quello registrato da Fallout, che nel 2018 incassò circa 61 milioni di dollari tra venerdì e domenica, un record per la saga. Il CinemaScore A dovrebbe riflettere un ottimo passaparola e garantire gambe lunghe alla pellicola, nonostante la forte concorrenza di Oppenheimer che dalla prossima settimana monopolizzerà le sale IMAX per almeno tre settimane.

Fuori dagli USA, il film ha raccolto già 82.1 milioni di dollari in tre giorni in 70 territori: in questo senso le proiezioni reggono ancora molto bene, e si pensa che nei cinque giorni si possa raggiungere i 225 milioni di dollari globali.

Fonte: BOM

Classifiche consigliate