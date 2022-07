Incassi USA: Nope debutta con 19.5 milioni e punta a un weekend d’esordio da 45 milioni

Con 19.5 milioni di dollari incassati venerdì (incluse le anteprime di giovedì sera, che ammontano a 6.5 milioni di dollari), Nope si preannuncia vincitore del box-office del weekend negli Stati Uniti. Sulla base di questi dati, la Universal Pictures prevede ora un incasso complessivo nei tre giorni di circa 44.5 milioni, nella fascia inferiore delle previsioni degli ultimi giorni (45/50 milioni di dollari). Il film ha ottenuto un punteggio CinemaScore B, un buon risultato per un film horror vietato ai minori: è lo stesso punteggio ricevuto da Noi – Us, mentre Scappa – Get Out aveva ricevuto un CinemaScore A- (e fu un fenomeno al botteghino). Un punteggio B è in linea con quello di Candyman, che ha avuto un buon passaparola, anche se di poco inferiore al recente The Black Phone, che ha ricevuto B+.

Ricordiamo che Noi – Us nell’aprile del 2019 aprì con 70 milioni di dollari in tre giorni. Se Nope dovesse incassare più di 41 milioni di dollari, sarebbe comunque il miglior esordio per un film basato su una sceneggiatura originale proprio da Noi – Us (nel luglio del 2019 C’era una volta a Hollywood debuttò con 41 milioni).

Seguono, venerdì, Thor: Love and Thunder con 6.4 milioni di dollari e 260 milioni complessivi, Minions 2 con 5.1 milioni di dollari, La ragazza della palude che tiene bene con 3.1 milioni di dollari e Top Gun: Maverick con 2.7 milioni di dollari.

