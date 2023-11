Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente inizia il suo viaggio al box-office americano con 5.8 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera. Il film ha ovviamente una fanbase legata al franchise: il primo Hunger Games debuttò nel marzo 2012 sconvolgendo il mercato con 152 milioni di dollari. L’ultimo film della saga, nel 2015, incassò 16 milioni alle sole anteprime del giovedì, un dato nettamente superiore a quello del prequel. Anche The Marvels una settimana fa ha incassato di più alle anteprime (6.6 milioni). A questo punto possiamo aspettarci un weekend d’esordio da circa 45/48 milioni in tre giorni (anteprime incluse), il dato peggiore del franchise (ma attenzione: è costato solo 100 milioni di dollari). Ma ci sarà spazio anche per una coda lunga, con il weekend lungo del Ringraziamento alle porte.

Apre con 1.3 milioni di dollari alle anteprime Trolls 3: Tutti Insieme, in linea con film come The Boss Baby 2 ed Encanto: possiamo ipotizzare un weekend tra i 20 e i 25 milioni, ma anche in questo caso andrà tenuta d’occhio la coda lunga del weekend del Ringraziamento (e in quel caso ci sarà la competizione di Wish della Disney).

Infine, l’horror Thanksgiving raccoglie 1 milione alle anteprime di giovedì, e punta a un weekend da una decina di milioni: potrebbe addirittura battere il secondo weekend di The Marvels e piazzarsi al terzo posto…

