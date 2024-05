C’era molta apprensione circa l’esordio di Il regno del pianeta delle scimmie al box-office americano, dopo che una settimana fa The Fall Guy non è riuscito a inaugurare la stagione dei blockbuster estivi in maniera soddisfacente. A giudicare dagli incassi alle anteprime di giovedì sera, il nuovo film di Wes Ball non dovrebbe invece deludere le aspettative.

Ieri la pellicola ha incassato 6.6 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in un incasso tra i 50 e i 55 milioni di dollari nei tre giorni, in linea con le previsioni degli analisti. Il dato di giovedì include infatti 1.6 milioni di dollari raccolti alle anteprime di mercoledì sera.

Costato 150 milioni di dollari, il film dovrà avere le gambe lunghe per dimostrarsi un successo, e soprattutto sembra non potrà fare affidamento sul mercato cinese come avvenuto per la trilogia precedente: oggi infatti ha raccolto solo 3 milioni di dollari, la cifra più bassa del franchise nel territorio. Il passaparola è molto positivo, ma difficilmente supererà i 10 milioni in tre giorni.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ricordiamo che Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie detiene il record d’esordio della saga con 72 milioni in tre giorni (4.1 milioni alle anteprime), The War – Il pianeta delle scimmie ne incassò 56.2 (con 5 milioni alle anteprime) e il reboot L’alba del pianeta delle scimmie ne incassò 54.8 (con 1.3 milioni alle anteprime).

Sempre giovedì, The Fall Guy ha concluso la sua prima settimana completa al box-office americano con 1.5 milioni di dollari, tenendo abbastanza bene sul giorno precedente. Finora però il blockbuster ha raccolto solo 36 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate