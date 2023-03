Incassi USA: Scream 6 incassa 5.7 milioni alle anteprime, verso un weekend da record?

Quando un anno fa Scream ha rilanciato il franchise incassando 30 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio negli USA e chiudendo la sua corsa con ben 81 milioni di dollari (137 in tutto il mondo), la Paramount Pictures ha dato rapidamente il via libera al sesto episodio, affidandolo nuovamente alle sapienti mani del collettivo Radio Silence. Un anno dopo, Scream VI sembra pronto a battere il record storico della saga – detenuto da Scream 3, che nel 2000 incassò 34 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio (chiaramente in dollari attuali sarebbe una cifra molto più alta, vista l’inflazione).

Le premesse ci sono: alle anteprime di giovedì sera, il film prodotto da Spyglass Media con Paramount ha raccolto ben 5.7 milioni di dollari, in forte crescita rispetto ai 3.5 milioni che incassò il quinto film a gennaio del 2022. Oggi l’horror passa da 3.125 a 3.675 cinema, e si prevede un ottimo venerdì, tanto che in molti ritengono che le proiezioni di 30/35 milioni di dollari d’incasso in tre giorni verranno ampiamente superate, e sembra plausibile un weekend verso i 40 milioni di dollari: un record per il franchise, appunto.

Rispetto a un anno fa, il pubblico americano è decisamente più disposto a tornare al cinema, e nel frattempo Jenna Ortega è diventata un idolo dei giovani grazie a Mercoledì. Certo, l’esordio sopra le aspettative di Creed III di una settimana fa potrebbe penalizzare Scream VI, ma l’horror è il genere che in assoluto sta ottenendo i migliori risultati nel post-pandemia, e già con i dati di oggi dovremmo capire se, alla fine, i due film si spartiranno il pubblico senza danneggiarsi. Costato 33 milioni di dollari, Scream VI sarà comunque un successo.

L’altra nuova uscita del weekend, 65, ha raccolto 1.2 milioni di dollari alle anteprime e si avvia verso un weekend sotto i 10 milioni di dollari: ne è costati una cinquantina.

