La sfida al box-office questo weekend è tra un gigante del cinema, Martin Scorsese, e una della musica, Taylor Swift.

Esce infatti domani nei cinema nordamericani (oggi in quelli italiani) Killers of the Flower Moon, l’attesissimo film con Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro e Lily Gladstone presentato al festival di Cannes. Prodotto da Apple Studios, viene portato sul grande schermo da Paramount Pictures, che lo distribuirà in 3,621 cinema.

Torna però in sala anche Taylor Swift: The Eras Tour, il film-concerto che tra venerdì e domenica scorsi ha raccolto ben 92 milioni di dollari e che si prepara a ripetere il successo al botteghino (seguendo un modello distribuitivo da “evento”, uscendo solo il venerdì-sabato-domenica per quattro weekend consecutivi).

Quale dei due film guiderà la classifica? Il tracking è affidabile fino a un certo punto: nell’ultimo anno sono state parecchie le volte in cui le previsioni statistiche hanno fatto cilecca (una settimana fa c’è stato un margine d’errore del 10%). È difficile prevedere come si comporterà ciascuno di questi due film, per motivi diversi.

Killers of the Flower Moon dovrebbe affermarsi al primo posto con un incasso tra i 30 e i 40 milioni di dollari (si parla di circa 35 milioni di dollari), ma non stupirebbe se andasse peggio, debuttando anche sotto ai 30 milioni di dollari. A favore del film di Scorsese c’è il fatto che si tratta della prima grande uscita da qualche settimana, con un’ampia distribuzione e un gran lancio marketing. A sfavore c’è senza dubbio la durata (oltre 3 ore e 20) e il perdurare dello sciopero degli attori, che ha impedito al ricco cast di promuovere il film. Ricordiamo comunque che Killers avrà delle anteprime a partire da oggi pomeriggio, e l’incasso come da tradizione verrà incluso poi nei dati del venerdì.

Per quanto riguarda Taylor Swift: The Eras Tour, le aspettative sono per un calo tra il 60 e il 70% rispetto all’esordio, quindi tra i 27 e i 37 milioni di dollari. Anche in questo caso non è facile fare previsioni: tendenzialmente, film-concerto di questo tipo sono caratteristicamente front-loaded, ma molte prevendite erano state effettuate per il secondo weekend e ci si aspetta un forte ritorno di spettatori che vogliono rivedere il film.

A prescindere da chi vincerà il weekend, Killers e The Eras Tour sembrano perfettamente complementari e non dovrebbero sottrarsi pubblico a vicenda.

