Incassi USA: Smile vince nuovamente il weekend mostrando un’ottima tenuta

Tornano a calare gli incassi negli Stati Uniti: nel corso del weekend sono stati infatti raccolti 52 milioni di dollari, il 10% in meno rispetto a una settimana fa, e questo perché le nuove uscite non sono riuscite a muovere abbastanza spettatori. Sorride, in tutto questo, la Paramount Pictures: Smile rimane infatti in testa con altri 17.6 milioni di dollari, perdendo solo il 22% rispetto a una settimana fa e battendo le aspettative (si parlava di un secondo weekend da 13 milioni). Una tenuta invidiabile, la migliore per un film horror dall’inizio della pandemia. Complessivamente il film ha raccolto quasi 50 milioni di dollari, che si aggiungono ai 40 milioni incassati fuori dagli Stati Uniti, per un totale di quasi 90 milioni di dollari. Un grande risultato per un horror costato molto poco.

Non è riuscito a piazzarsi in testa Il talento di Mr. Crocodile, nonostante ci sia una certa “fame” di pellicole per tutta la famiglia, e la cosa va attribuita verosimilmente al marketing visto che il film è tratto da un libro piuttosto popolare. La pellicola incassa solo 11.5 milioni di dollari, nonostante si prevedesse ne raccogliesse almeno 15.

Al terzo posto debutta Amsterdam con 6.5 milioni di dollari, anche in questo caso meno degli 8/10 previsti. Qui le recensioni negative e il passaparola devono aver influito in qualche modo, visto che la Disney ha spinto parecchio questo film di David O. Russell con un cast d’eccezione. Costato 80 milioni di dollari (finanziati principalmente da New Regency), si configurerà come uno dei flop della stagione.

Continua la corsa di The Woman King, che incassa altri 5.3 milioni di dollari e si piazza al quarto posto, per un totale di 54 milioni di dollari. Al quinto posto Don’t Worry Darling incassa 3.4 milioni di dollari e sale a 38 milioni di dollari (che diventano quasi 70 in tutto il mondo).

Sesta posizione per Avatar in 4K, che incassa altri 2.5 milioni di dollari e sale a 23.3 milioni di dollari complessivi: in tutto il mondo ne ha raccolti 72, non male per un film di tredici anni fa uscito in vista di un sequel che alcuni sostengono non interessi al pubblico.

Al settimo posto troviamo Barbarian, con 2.2 milioni di dollari e un totale di 36 milioni di dollari.

Non tiene particolarmente bene Bros, che pure sperava nel passaparola positivo dopo l’esordio al quarto posto con soli 4.8 milioni di dollari di una settimana fa. La commedia scivola all’ottavo posto e incassa 2.1 milioni di dollari, per un totale di 8.9 milioni di dollari.

Nona posizione per Terrifier 2, con 825 mila dollari e un totale di 1.2 milioni di dollari, mentre chiude la top-ten Top Gun: Maverick, con 800 mila dollari e un totale di 714 milioni di dollari. In tutto il mondo ha incassato 1.47 miliardi di dollari.

Sono anche uscite in distribuzione limitata alcune pellicole che potremmo rivedere agli Oscar. Tár è stato distribuito in quattro cinema a NYC e LA, incassando 160 mila dollari con una media di 40 mila dollari per sala. Triangle of Sadness è uscito in dieci cinema, incassando 210 mila dollari, con una media di 21 mila dollari per sala.

INCASSI USA WEEKEND 7-9 OTTOBRE 202

SMILE – $17,600,000 / $49,894,662 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $11,500,000 / $11,500,000 AMSTERDAM – $6,500,000 / $6,500,000 THE WOMAN KING – $5,300,000 / $54,129,639 DON’T WORRY DARLING – $3,475,000 / $38,451,000 AVATAR 4K – $2,560,000 / $23,312,409 BARBARIAN – $2,180,000 / $36,530,203 BROS – $2,150,000 / $8,894,410 TERRIFIER 2 – $825,000 / $1,228,900 TOP GUN: MAVERICK – $800,000 / $714,677,366

Fonte: BOM