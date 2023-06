Continua il momento felice al box-office americano, e se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’estate davvero ricca grazie al buon numero di blockbuster in uscita praticamente ogni weekend fino a settembre. Grazie alle nuove uscite e ai film in tenitura, il primo weekend di giugno ha visto sfondare quota 200 milioni di dollari complessivi, un traguardo finora riservato ai tre giorni del weekend di Pasqua e ai quattro giorni del Memorial Day Weekend.

A dominare la classifica Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ha superato di molto le aspettative iniziali raccogliendo ben 120.5 milioni di dollari in tre giorni. Si tratta del secondo miglior esordio dell’anno (dopo i 146 milioni di Super Mario) e del terzo miglior esordio di sempre per un film della saga di Spider-Man (ovviamente non si tiene conto dell’inflazione). Un risultato straordinario se si pensa al fatto che si tratta di un film d’animazione. Accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico, Across the Spider-Verse ha ricevuto un punteggio CinemaScore A e avrà senza dubbio le gambe lunghe grazie a un ottimo passaparola.

Importante anche l’esordio fuori dagli USA, dove il film ha raccolto altri 88.1 milioni di dollari in 59 territori, per un totale di 208.6 milioni di dollari in tutto il mondo. A guidare i territori internazionali la Cina con 17.3 milioni di dollari: è sostanzialmente l’unico paese dove questo sequel ha debuttato peggio del suo predecessore, ma si tratta comunque di una cifra importante visto l’andamento generale dei titoli Hollywoodiani nel paese asiatico quest’anno.

Costato circa 100 milioni di dollari (più marketing e distribuzione), Across the Spider-Verse è già un grande successo, e supererà di gran lunga i risultati del primo film. Questo anche e soprattutto grazie alla popolarità di Spider-Man: un nuovo universo che, dopo i risultati importanti al botteghino, ha avuto una seconda vita in streaming dove ha acquisito moltissimi nuovi spettatori, in particolare grazie a Netflix, che ha quindi contribuito a creare una macchina da soldi.

Passando al resto della classifica americana, al secondo posto nel weekend troviamo La Sirenetta, che tiene molto bene incassando altri 40.6 milioni di dollari, con un calo del 57% (più o meno in linea con Aladdin). Finora la pellicola Disney ha raccolto 186 milioni di dollari negli Stati Uniti, dove ha registrato ottimi dati infrasettimanali. Anche a livello internazionale il film ha tenuto bene, ma parliamo di altri 42 milioni di dollari, visto che il lancio non era stato particolarmente brillante. Complessivamente, quindi, siamo a 346 milioni di dollari in tutto il mondo: appare evidente che questo nuovo live action non sarà un titolo da un miliardo di dollari a fine corsa come alcuni ipotizzavano, quanto da 550/600 milioni.

Apre al terzo posto The Boogeyman: il film basato sul racconto di Stephen King incassa 12.3 milioni di dollari, poco sotto le aspettative iniziali di una controprogrammazione horror. Il lancio globale corrisponde invece a circa 20 milioni di dollari: è un dato apprezzabile per un titolo che inizialmente doveva uscire in esclusiva streaming su HULU e che è costato circa 35 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo Guardiani della Galassia: Vol 3, con 10.2 milioni di dollari e un totale di 332 milioni di dollari, che salgono a ben 780 milioni di dollari in tutto il mondo. Chiude la top-five Fast X, con 9.2 milioni di dollari e un totale di 128 milioni di dollari: il blockbuster continua a frenare rapidamente negli USA, ma in tutto il mondo ha superato i 600 milioni di dollari complessivi.

Scorrendo la classifica fino al dodicesimo posto, si fa notare Past Lives: il film presentato al Sundance e acquisito da A24 debutta con 232 mila euro, con la seconda miglior media dell’anno per un’uscita in limitata (58 mila dollari per sala) dopo Beau ha paura (80 mila dollari per sala).

INCASSI USA 2-4 GIUGNO 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Weekend: $120,500,000 / Totale: $120,500,000 The Little Mermaid – Weekend: $40,600,000 / Totale: $186,207,067 The Boogeyman – Weekend: $12,300,000 / Totale: $12,300,000 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Weekend: $10,200,000 / Totale: $322,711,454 Fast X – Weekend: $9,240,000 / Totale: $128,465,765 The Super Mario Bros. Movie – Weekend: $3,350,000 / Totale: $566,277,270 About My Father – Weekend: $2,100,000 / Totale: $8,824,093 The Machine – Weekend: $1,750,000 / Totale: $8,708,436 You Hurt My Feelings – Weekend: $769,814 / Totale: $3,001,134 Kandahar – Weekend: $765,000 / Totale: $4,236,887

