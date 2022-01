Il mese di gennaio 2022 si conclude con incassi ai minimi negli Stati Uniti:vince il suo sesto weekend al box-office e ben tre film in top ten ottengono meno di un milione di dollari in tre giorni. La speranza, ovviamente, è che febbraio rappresenti un segnale di forte discontinuità grazie all’uscita di alcuni attesi blockbuster.

Con 11 milioni di dollari, Spider-Man: No Way Home perde solo il 21% rispetto a una settimana fa e conquista nuovamente la prima posizione, salendo a ben 735.9 milioni di dollari: inizia a esserci realmente la possibilità che sfidi i 760 milioni di Avatar (749 durante la sua prima corsa al botteghino), anche se l’uscita di Jackass Forever e Moonfall il prossimo weekend frenerà queste ambizioni. Fuori dagli USA il cinecomic ha superato il miliardo di dollari (incassando 21.1 milioni in 63 territori), per un totale di 1.74 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel Regno Unito, ma anche in altri 18 territori (tra cui Argentina, Israele, Messico, Turchia) è il cinecomic di maggior successo di sempre.

Al secondo posto troviamo Scream, che incassa altri 7.35 milioni di dollari perdendo solo il 40% dal suo secondo weekend. Il film ha raggiunto i 62 milioni di dollari complessivi, un ottimo risultato (molto vicino a quello di Scream 3 nello stesso tempo). In tutto il mondo ha superato i 100 milioni di dollari complessivi.

Terza posizione per Sing 2 – sempre più forte, che incassa altri 4.8 milioni di dollari e sale a 134.5 milioni di dollari – che diventano 267 in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo Redeeming Love: il film di stampo religioso incassa altri 1.8 milioni di dollari, dimezzando gli incassi dell’esordio e salendo a 6.5 milioni in dieci giorni. Chiude la top-five The King’s Man – le origini, con 1.7 milioni di dollari e un totale di 34 milioni di dollari negli USA, che salgono a 114 in tutto il mondo.

INCASSI USA 28-30 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $11,000,000 / $735,886,280 SCREAM – $7,350,000 / $62,138,780 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – $4,800,000 / $134,508,860 REDEEMING LOVE – $1,850,000 / $6,531,765 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – $1,754,000 / $34,044,436 THE 355 – $1,400,000 / $13,089,625 AMERICAN UNDERDOG – $1,225,000 / $24,782,428 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $770,000 / $128,058,897 LICORICE PIZZA – $691,186 / $11,816,738 WEST SIDE STORY – $614,000 / $36,035,009

Fonte: BOM