Ora possiamo dirlo: Super Mario Bros. il film sarà il fenomeno delle vacanze di Pasqua al box-office americano e mondiale, e uno dei più grandi successi dell’anno. A dimostrarlo i dati d’incasso di giovedì negli Stati Uniti: ben 26.5 milioni di dollari, siamo davvero a livelli di un grande blockbuster. Il calo rispetto a mercoledì è solo del 16.4%, a dimostrazione che il dato dell’esordio non era particolarmente frontloaded. Il passaparola positivo (come riflette il punteggio CinemaScore A) avrà il suo impatto anche nei prossimi giorni, e c’è chi sta ritoccando ulteriormente al rialzo le previsoni sul weekend lungo puntando ormai a 160 milioni in cinque giorni.

Gli incassi di giovedì, per la cronaca, sono i più alti di sempre per un film d’animazione, e l’ottavo maggiore incasso di sempre per la giornata di giovedì.

Complessivamente, Super Mario Bros. ha raggiunto i 58 milioni di dollari negli Stati Uniti in due giorni, e i 62.5 a livello internazionale, salendo a ben 120.7 milioni di dollari in tutto il mondo. Difficile a questo punto che non chiuda i primi 5 giorni sopra i 300 milioni di dollari.

Per quanto riguarda l’altra nuova uscita del weekend, Air – la storia del grande salto incassa altri 2.4 milioni di dollari, con un calo di solo il 26.7% rispetto a mercoledì. In cinque giorni potrebbe sfiorare i 20 milioni di dollari, che potranno anche non sembrare una gran cifra, ma per un film drammatico per adulti sono un dato decisamente incoraggiante.

Fonte: Variety

