Ben Affleck e Matt Damon si giocano molto con Air – La storia del grande salto, primo film della loro nuova casa di produzione Artist Equity e del suo nuovo modello produttivo che promette di rendere di nuovo economicamente convenienti i film adulti

Se nel guardare Air avrete l’impressione che il film faccia di tutto per rendere accattivante, commerciale e piacevole una storia dai temi molto adulti e complessi è perché questo film è più di un semplice film, è il primo atto di un tentativo di piccola rivoluzione e come tale deve assolutamente andare bene, deve essere un successo, deve dimostrare che questo nuovo modello produttivo, creato da Ben Affleck e Matt Damon funziona e può riportare in auge i film adulti. Anche in sala. Ed è curioso (ma forse nemmeno troppo) che per tentare questo cambiamento i due abbiano scelto di partire con la storia di un grande cambiamento industriale che è passato per una trovata commerciale in un ambito creativo, cioè quando la Nike ha rivoluziona...