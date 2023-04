Ancora un ottimo weekend al box-office americano, ancora un weekend sopra i 100 milioni di dollari: per la precisione sono stati raccolti 120 milioni, la metà dei quali sono andati nelle casse già ricchissime di Super Mario Bros., che con altri 58.2 milioni di dollari domina incontrastato la classifica. Il film d’animazione ha ammassato ben 434 milioni di dollari in sole tre settimane, salendo poi a 871 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratta di un’ottima tenuta: è infatti il miglior terzo weekend di sempre per un film d’animazione, e il settimo in generale. Di questo passo potrebbe superare il mezzo miliardo negli Stati Uniti alla fine del prossimo weekend: fino all’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, infatti, non avrà una competizione particolarmente spinta.

Tuttavia nel weekend ha funzionato la controprogrammazione di La casa – il risveglio del male, che ha superato le aspettative (che parlavano inizialmente di 15/20 milioni di esordio) incassando ben 23.5 milioni di dollari. Con altri 16.8 milioni raccolti fuori dagli USA, l’esordio globale ammonta a 40 milioni di dollari: ne è costati una quindicina, ed è quindi già un successo. Ottimo, visto il genere, il punteggio CinemaScore B, che dovrebbe riflettere un buon passaparola nelle prossime settimane. Il film precedente, uscito nel 2013, incassò 97.5 milioni di dollari (e ne costò sempre una quindicina).

Apre al terzo posto Guy Ritchie’s The Covenant, con 6.3 milioni di dollari, in linea con le magre aspettative. Il film era costato circa 60 milioni di dollari a STX, che prima di chiudere lo ha venduto a MGM.

Tra le altre uscite di rilievo, Beau ha paura ha ampliato la sua distribuzione a quasi mille cinema, piazzandosi al nono posto e incassando 2.7 milioni di dollari, per un totale di 3.1 milioni di dollari: ne è costati 35.

INCASSI WEEKEND 21-23 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie: $58,230,000 – $434,329,610 Evil Dead Rise: $23,500,000 – $23,500,000 The Covenant: $6,282,787 – $6,282,787 John Wick: Chapter 4: $5,750,000 – $168,880,254 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: $5,400,000 – $82,187,245 Air: $4,941,572 – $41,260,000 The Pope’s Exorcist: $3,315,000 – $14,938,718 Renfield: $3,110,000 – $13,622,945 Beau Is Afraid: $2,826,793 – $3,147,189 Suzume: $1,670,000 – $8,472,343

Fonte: BOM

Classifiche consigliate