Sono arrivate le stime d’incasso per le anteprime di giovedì sera di Taylor Swift: The Eras Tour negli Stati Uniti: il film-concerto ha incassato 2.8 milioni di dollari.

Solitamente l’incasso delle anteprime viene utilizzato per fare delle proiezioni di massima sul dato del venerdì e poi sull’intero weekend, ma in questo caso non è possibile: le anteprime sono state infatti annunciate mercoledì sera, durante la premiere del film. Rispetto agli oltre 3800 cinema che proporranno The Eras Tour nel weekend, 2700 hanno aggiunto le anteprime, e l’incasso di giovedì è da considerarsi tutto grasso che cola viste le colossali prevendite e i sold-out del primo weekend.

Le attuali proiezioni parlano di più di cento milioni di dollari nei tre giorni, ma non è da escludere che alla fine il film incassi molto di più: va anche ricordato che il prezzo del biglietto costa in media il 40% in più di un biglietto per un film normale.

Fonte: Deadline

