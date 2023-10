Proprio mentre le trattative tra attori e studios collassavano, si è tenuta ieri sera al centro commerciale The Grove di Los Angeles la grande premiere di Taylor Swift: The Eras Tour, la risposta della più grande catena cinematografica al mondo – AMC Theatres, proprietaria di UCI Cinemas – al prolungarsi degli scioperi e quindi agli slittamenti delle uscite in sala (Dune 2 in primis).

È infatti il primo film distribuito da AMC senza uno studio cinematografico come intermediario, e non sarà l’ultimo: il 1 dicembre uscirà infatti Renaissance: a Film by Beyoncé.

Una premiere colossale

L’intero centro commerciale è stato chiuso al pubblico per la giornata, e il traffico dell’intera zona di Fairfax ha subito rallentamenti e deviazioni per permettere alla folla di raggiungere la premiere: tutto è filato liscio come l’olio (si era detto, alla vigilia, che in caso di un eccessivo afflusso di fan sarebbero state prese misure di sicurezza). Migliaia gli invitati, tra cui oltre duemila fan scelti tra i più attivi nello streaming su Spotify: l’intero cinema AMC The Grove 14 ha proiettato il film-concerto, e sul lungo red carpet hanno sfilato non solo Taylor Swift in persona, ma anche moltissime altre star, tra cui nientemeno che Beyoncé. Quest’ultima raramente si vede a eventi simili, ma troppo ghiotta era l’occasione per promuovere l’altra grande uscita di AMC, il suo film in uscita il 1 dicembre appunto, e nel contempo sfatare una supposta rivalità tra le due popstar. Ha destato infatti un certo clamore l’endorsement fatto da Taylor Swift verso la collega, che ci aspettiamo venga ricambiato a dicembre:

Beyoncé and Taylor Swift stun at the Eras Tour movie premiere. pic.twitter.com/fXTkjmUKUN — Pop Base (@PopBase) October 12, 2023

Taylor Swift ha visto tutto il film in sala

La popstar è rimasta sul red carpet a firmare autografi e scattare selfie con moltissimi fan, e poi è entrata al cinema, presentando il film in 13 (ovviamente) delle 14 sale dell’AMC Theater. “Penso che vedrete che i protagonisti assoluti del nostro film sono i fan,” ha spiegato, “È quello che ha reso questo tour magico e lo ha reso diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto in vita mia. La loro attenzione al dettaglio, la loro passione, l’intensità… I fan ci tengono tantissimo a questo spettacolo, e questo ha fatto la differenza”.

È poi andata a sedersi accanto all’amica Julia Garner nella sala Dolby, assistendo (o meglio, ballando e cantando) a tutte e le due ore e 48 minuti di film.

Oh nothing, just freaking Taylor Swift rocking out with all her fans in what is surely a magical experience only @AMCTheatres could provide ✨️#LFG $AMC #AMC pic.twitter.com/fqqikrzxff — JCITY (@2HOT4AMC) October 12, 2023

Sei le canzoni del tour tagliate dal film: in arrivo una director’s cut?

La durata del film è inferiore a quella del concerto, che supera abbondantemente le tre ore. I tagli non hanno riguardato solo applausi e pause, ma anche alcune canzoni. In molti ritengono però che queste verranno reintrodotte in una director’s cut in streaming, magari presentata come evento al cinema il 13 dicembre, giorno del compleanno della popstar. Ecco le canzoni che mancano all’appello (tra quelle cantate nelle date di Los Angeles dell’Eras Tour, dove è stato registrato il film), mentre a quanto pare ci sono due canzoni a sorpresa:

The Archer ‘Tis the damn season No body, no crime Long Live Cardigan Wildest Dreams

Le prime recensioni di Taylor Swift: The Eras Tour

Le principali testate che erano presenti alla premiere hanno pubblicato recensioni, che piano piano stanno arrivando online. Su RottenTomatoes il film attualmente è al 100%, ecco alcuni estratti:

The Telegraph: A meno che tu non sia un fan accanito, i film sui concerti possono essere un’esperienza piuttosto noiosa, ma il puro spettacolo e l’energia del suo film sono sufficienti a convertire anche il più feroce anti-Swiftite.

Uproxx: Anche se non è possibile che un film sostituisca un concerto dal vivo, “Taylor Swift: The Eras Tour” si avvicina il più possibile, meno per come il film è stato realizzato e più per come i fan interagiranno con esso.

Deadline: L’unica altra cosa che avrebbe potuto arricchire il film sarebbe stata qualche ripresa dietro le quinte. Questo è un vero e proprio film concerto, dall’inizio alla fine. Dov’era il nostro sguardo su Swift che sale nel carrello delle pulizie per essere portata dietro le quinte prima dello spettacolo?

Taylor Swift annuncia a sorpresa le anteprime del film il giovedì sera negli USA

E a sorpresa, Taylor Swift ha scelto la premiere di mercoledì per annunciare che in molti cinema nordamericani si terranno le tradizionali anteprime del giovedì sera, che fino all’ultimo sembravano escluse. La cosa contribuirà a spingere verso l’alto le già altissime proiezioni d’incasso per il weekend, ma ha infastidito qualche esercente (che ha dovuto cambiare la programmazione all’ultimo minuto) e qualche fan, come chi aveva prenotato i biglietti per il 13 sperando di essere il primo a vedere il film. E c’è chi è preoccupato che a causa delle anteprime vadano esauriti i secchi di pop-corn personalizzati che verranno messi in vendita, assieme alle tazze, nella maggior parte dei cinema che proporranno Taylor Swift: The Eras Tour…

🩵 PREMIERE DAY 🩵 Andddd I can’t really wrap my head around this but…. Look what you genuinely made me do: Due to unprecedented demand we’re opening up early access showings of The Eras Tour Concert Film on THURSDAY in America and Canada!! As in… TOMORROW. We’re also adding… pic.twitter.com/IUp17aGVvn — Taylor Swift (@taylorswift13) October 11, 2023

