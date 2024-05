Inutile girarci troppo intorno: The Fall Guy ha debuttato in testa al box-office americano nel primo weekend di maggio, ma lo ha fatto con 28.5 milioni di dollari, un dato deludente e decisamente al di sotto delle (già non proprio stellari) aspettative degli analisti, che puntavano su 35 milioni di dollari.

Il primo weekend di maggio, da ormai 15 anni a questa parte, era affidato a un cinecomic, tendenzialmente dei Marvel Studios, e dava il via definitivo alla stagione estiva in vista del ricco weekend lungo del Memorial Day a fine maggio. Quest’anno doveva uscire Deadpool & Wolverine, ma a causa degli scioperi (e della situazione non semplice dei Marvel Studios e di tutta la Disney) è stato rinviato a luglio. Con uno slot così appetibile a disposizione, la Universal ha deciso di piazzarci The Fall Guy, un film che doveva avere tutte le carte in tavola per inaugurare alla grande la stagione: due star molto riconoscibili che hanno partecipato a una lunghissima campagna promozionale, tanta azione ma anche romanticismo e commedia, recensioni estremamente positive.

Cosa è andato storto, quindi? Non è semplice a dirsi, ma possiamo evidenziare tutto ciò che potrebbe aver concorso a complicare il lancio del film, a partire dal fatto che nonostante sia basato su una vecchia serie tv, viene considerato un film originale, con tutte le difficoltà del caso (incluso un budget da “grande IP”, circa 130 milioni di dollari). È un misto tra commedia romantica e film d’azione, quindi con un appeal molto ampio ma forse non così semplice da promuovere. Inoltre, lo slittamento a maggio ha fatto sì che si sia dilatato il tempo promozionale dopo la presentazione al SXSW Festival.

Una risposta semplice a cosa sia successo non c’è: è anche il contesto che sta attraversando il cinema americano a essere in mutamento, questo 2024 sta mettendo in evidenza tutte le difficoltà di un settore che sta affrontando la forte discontinuità dovuta agli scioperi dell’anno scorso, cosa che senza dubbio sta avendo un impatto anche sul grande pubblico.

Tornando ai dati di The Fall Guy, all’estero le cose sembrano essere andate meglio: in tutto il mondo il film ha raccolto 65 milioni di dollari finora. Il punteggio CinemaScore A- dovrebbe assicurare un buon passaparola, ma con l’uscita del Regno del Pianeta delle Scimmie molte sale PLF potrebbero rinunciare a proporre il film con Gosling e Blunt. Vedremo che andamento avrà su per la settimana.

In tutto questo, colpiscono gli 8 milioni di dollari di Star Wars: Episodio 1 – La minaccia fantasma, tornato in sala per i 25 anni del film. La pellicola si piazza al secondo posto negli USA, in tutto il mondo ha raccolto circa 15 milioni di dollari.

Scende così al terzo posto Challengers, che però se la cava bene, incassando altri 7.6 milioni di dollari (-49%) e salendo a un totale di 29.5 milioni di dollari negli USA. In tutto il mondo ha raccolto finora 52 milioni di dollari.

Debutta al quarto posto La profezia del male (Tarot), con 6.5 milioni di dollari, un dato veramente deludente per l’horror della Sony (che non è stato accolto positivamente né dalla critica né dal pubblico, con un CinemaScore C-).

Chiude la top-five Godzilla e Kong: il nuovo impero, con altri 4.5 milioni di dollari e 188 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo ha raggiunto i 546 milioni di dollari.

Il resto della classifica propone film in tenitura, segnaliamo al sesto posto Civil War che con altri 3.5 milioni di dollari arriva a 62 milioni complessivi (95 in tutto il mondo).

Segnaliamo intanto che fuori dagli USA Garfield: una missione gustosa ha debuttato al primo posto in 18 territori, raccogliendo 22 milioni di dollari (di cui 8.2 milioni solo in messico!). Prepariamoci perché il lancio di questo film d’animazione a fine maggio negli USA potrebbe essere decisamente positivo.

INCASSI USA 3-5 MAGGIO 2024

The Fall Guy – $28,500,000 weekend, $28,500,000 totali Star Wars Ep. I: The Phantom Menace – $8,080,000 weekend, $482,624,677 totali Challengers – $7,642,617 weekend, $29,462,046 totali Tarot – $6,500,000 weekend, $6,500,000 totali Godzilla x Kong: The New Empire – $4,500,000 weekend, $188,067,000 totali Civil War – $3,550,396 weekend, $62,006,311 totali Unsung Hero – $3,000,000 weekend, $13,143,890 totali Kung Fu Panda 4 – $2,400,000 weekend, $188,346,000 totali Abigail – $2,300,000 weekend, $22,791,000 totali Ghostbusters: Frozen Empire – $1,800,000 weekend, $109,903,000 totali

Fonte: BOM

