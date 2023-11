Non sarà un weekend stellare per The Marvels, almeno a quanto lasciano intendere i numeri delle anteprime di giovedì pomeriggio/sera: il film è uscito in oltre tremila cinema americani a partire dalle 15 ieri, e ha raccolto solo 6.6 milioni di dollari.

È uno dei risultati peggiori in tempi recenti per i Marvel Studios alle anteprime: inferiore, per fare un esempio, ai 7.1 milioni di dollari di Thor: The Dark World (quando le anteprime erano solo serali). Negli ultimi giorni il tracking del film è sceso drasticamente: se fino a qualche settimana fa si parlava di 80 milioni di dollari, la cifra è scesa intorno ai 60 e poi ai 55 milioni di dollari. Ricordiamo che The Flash, qualche mese fa, raccolse 9.7 milioni di dollari alle anteprime del giovedì, chiudendo poi un primo weekend a 55 milioni di dollari. Il timore è che The Marvels possa chiudere anche sotto i 50 milioni: sarebbe un risultato a dir poco deludente per un film costato molto più di 200 milioni di dollari.

Altri dati con cui confrontare le anteprime di The Marvels: Black Adam un anno fa raccolse 7.6 milioni di dollari, Shazam! ne incassò 5.9, Morbius 5.7, mentre Captain Marvel ne fece ben 20.

Numerosi i motivi per cui il film sta performando peggio del previsto: senza dubbio lo scarso interesse del pubblico generalista è un fattore, ci sono poi da tenere in considerazione le numerose notizie negative che circolano intorno all’MCU (basti pensare anche solo ai rinvii delle ultime ore) e i danni fatti dallo sciopero degli attori al sistema promozionale dei blockbuster hollywoodiani (nessuna protagonista del film ha potuto spingere l’uscita fino ad oggi, quando Brie Larson comparirà al The Tonight Show).

Fonte: The-Numbers

