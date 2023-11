Con la fine dello sciopero degli attori inizia l’inevitabile riorganizzazione del calendario delle uscite cinematografiche. Ma per i Marvel Studios è possibile che la decisione di spostare buona parte dei prossimi film coincida anche con un ripensamento più ampio della propria strategia, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, gli scandali legati a Jonathan Majors (che interpreta Kang, il villain della Fase attuale che convergerà verso il prossimo film degli Avengers) e ora si appresta a gestire il probabile flop commerciale di The Marvels.

Per quanto riguarda il 2024, quindi, uscirà solo ed esclusivamente un film: Deadpool 3, le cui riprese ripartiranno a breve. Il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman slitta di qualche mese, dal 3 maggio 2024 al 26 luglio 2024, prendendo il posto di Captain America: Brave New World, che a sua volta slitta al 14 febbraio 2025. Su questo titolo circolano nelle ultime ore voci preoccupanti di un test screening non riuscito (le riprese erano già terminate), con la decisione di rigirare tre grandi sequenze d’azione e riprese aggiuntive previste per l’inizio dell’anno prossimo.

Slitta anche Thunderbolts, dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025, mentre il nuovo film di Blade slitta dal 15 febbraio 2025 al 7 novembre 2025.

Infine, slitta di sei mesi anche Mufasa: The Lion King, che non uscirà più il 5 luglio 2024 ma il 20 dicembre 2024.

Lo spostamento di Deadpool 3 lascia completamente libero il primo weekend di maggio, uno dei più ambiti dell’anno perché inaugura la stagione estiva. Negli ultimi anni è sempre stato appannaggio dei Marvel Studios: sarà interessante capire chi se lo accaparrerà.

Vi terremo aggiornati!

