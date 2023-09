È stato un weekend deludente al box-office americano, con soli 61 milioni di dollari raccolti dalla classifica e una diminuzione del 30% rispetto a una settimana fa. Complici le nuove uscite non incisive, gli incassi sono stati tra i peggiori dell’anno, in linea con un periodo di calo fisiologico in attesa dell’autunno.

Tiene molto bene The Nun 2, che perde solo il 55% rispetto all’esordio e incassa altri 14.7 milioni di dollari, per un totale di 56.5 milioni di dollari in dieci giorni. In tutto il mondo l’horror ha raccolto finora ben 158.8 milioni di dollari (il primo film chiuse a 365 milioni globali).

Apre invece al secondo posto Assassinio a Venezia: il film di Kenneth Branagh raccoglie 14.5 milioni di dollari, con un margine minimo rispetto alla prima posizione (e infatti non escludiamo che in serata i dati definitivi ribaltino il podio). In tutto il mondo ha raccolto 37.2 milioni in tutto il mondo.

Terza posizione per The Equalizer 3, che continua la sua corsa incassando altri 7.2 milioni nel suo terzo weekend e salendo a 73.6 milioni di dollari, che diventano 132 in tutto il mondo.

Scende al quarto posto Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, con 4.7 milioni di dollari e un totale di soli 18.5 milioni in dieci giorni.

Chiude infine la top-five Barbie, che incassa 3.9 milioni di dollari e sale a 626.1 milioni di dollari negli USA e 1.4 miliardi in tutto il mondo.

Da notare che Oppenheimer ha superato i 900 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il biopic di maggior successo di sempre.

INCASSI USA WEEKEND 14-17 SETTEMBRE

The Nun II – $14,730,000 (Tot. $56,523,000) A Haunting in Venice – $14,500,000 (Tot. $14,500,000) The Equalizer 3 – $7,235,000 (Tot. $73,679,930) My Big Fat Greek Wedding 3 – $4,700,000 (Tot. $18,571,615) Barbie – $3,965,000 (Tot. $626,122,143) Jawan – $2,493,986 (Tot. $12,193,700) Blue Beetle – $2,475,000 (Tot. $67,281,000) Gran Turismo – $2,350,000 (Tot. $39,422,852) Oppenheimer – $2,100,000 (Tot. $318,639,115) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $2,000,000 (Tot. $114,147,685)

